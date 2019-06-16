Ельцин центр

Центр Ельцина в Екатеринбурге стоил 13 миллиардов рублей. Ежегодно ему выделяется 6 млрд. рублей – содержание, коммуналка, разные всякие зарплаты и т.д.

Сколько можно осчастливить пенсионеров? построить садиков? вылечить детей?

И все это было сделано для того, чтобы осчастливить бедную вдову знаменитого алкоголика , ну еще неких светлоликих..

Почему “гордость и честь ” – наша болотная элита не покается, не посыплет голову пеплом и не скажет горько , дескать, у нас такая нищая страна , пенсионеры питаются синими шкурками, живут в коробках от телевизора и т.д.. поэтому ДАРИМ им эти деньги..

И каждому ветерану сразу выйдет по майбаху.. А остальным еще что-нибудь..

20 млрд разделить на 46 млн. пенсионеров – пятьсот тысяч на брата))

Чур, я первый в очереди..