Гоголь-центр

Все так переполошились по поводу «уничтожения Гоголь-центра». Не знаю, что там с коррупцией, материалов дела не видел и информацией не владею. Но гипотетическая потеря Гоголь-центра выставляется нашей интеллигенцией как мировая катастрофа, конец России. Но ведь это не так. Наоборот, все эти экспериментальные спектакли и перформансы, облепившие бюджет, мешают настоящему искусству пробиться. Есть некая тусовка — провинциальная, не способная конкурировать на мировом уровне с другими художниками, выезжающая на «остро социальном» и голом эпатаже, и эта тусовка убивает культуру, навязывает мейнстриму свои критерии оценки искусства, которые позволяют ей доить бюджет. Сотни миллионов рублей выделяются Роману Виктюку и им подобным бездарям. Сотни миллионов рублей выделяются на «новые прочтения» с голым задом и тд. Я не ханжа, я воспринимаю актуальное искусство, но надо признать, что это превратилось в способ паразитировать на нас. Эта перхоть живёт за наш с вами счёт и ещё смачно плюет нам в лицо. Вам не кажется это странным?
Никита Томилин, Facebook