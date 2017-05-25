Открытие нового сезона Малого театра состоялось в здании на Большой Ордынке в Москве. Художественный руководитель театра Юрий Соломин начал с приветственной речи, а после немного рассказал о новом репертуаре. В октябре зрителей ждут три премьеры: «Маскарад» Михаила Лермонтова [Читать...]

Активисты профсоюзного объединения “Соцпроф” провели 14 апреля 2015 года пикет у “Гоголь- центра” в Москве с требованием проверить финансовую деятельность руководства учреждения. Около двух десятков человек выстроились в цепочку у здания театра. В руках они держали плакаты: “Растратчиков [Читать...]

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман (на фото) заявил, что московский «Гоголь-центр» не имеет права на показ видеозаписи спектакля «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина. Бесплатный показ должен состояться в рамках программы «Медиатека» и запланирован на 19 [Читать...]

Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. (Н.В.Гоголь. “Невский проспект”.) О чем всю жизнь писал Гоголь? О том, как он любит Россию. О том, как он ненавидит Россию. Более страшной картины русской жизни не дал никто. [Читать...]