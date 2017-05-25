Текущий момент

Скажу вам честно, как ведущий новостей. Мы обычно рассказываем всякие ужасы про жизнь. Но на самом деле это – 0,1 процента новостей. 99,9% – обычные новости. Просто они никому не интересны. Судя по ним, в России все не [Читать...]

Позвонил модный журнал, предложил вместе с другими авторами отправиться в поход по рюмочным, чтобы поговорить про “наше все”, про водку. Лет двадцать – двадцать пять назад я бы на такой звонок сердечно откликнулся. Да и про рюмочные мне [Читать...]