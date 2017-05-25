Текущий момент

Последние несколько лет, практически, ежедневно новостная повестка СМИ хоронит “режим Путина”. Так проснёшься, окунёшься в новости и сердце начинает биться в тревожной аритмии. После прогуляешься с Барсиком, чашечка кофе и отпускает. Истерика заканчивается и приходит трезвая оценка – у нашего нынешнего государства, при всех его византийских издержках, оказывается есть могучий запас прочности. Путин жил, Путин жив, Путин будет жить.
И прочность эту, как ни странно, обеспечивают в том числе те, кто истово это государство ненавидят и, как им кажется, разрушают. Я про “Дезертирный полк”, 5-ю колонну, про нашу интеллигенцию.
Хитрость в том, что возможность жизнедеятельности упомянутых невозможна без живых денег. Крестьянин может взрастить огород под пропитание, рабочего покормят в заводской столовке по талонам, а деятелю искусства надобно для заполнения холодильника продавать собой произведённое. А покупателя на ими произведённое, по большому счёту, всего два. Условный Госдеп и Кремль, т.е. наша власть.
Вопреки наказам ВТО, Кремль сильно затруднил продажу вырабатываемого интеллигенцией продукта на сторону. Позакрывал всякие НКО, обзывает не выкорчеванных зарубежными агентами, а сам тем временем вовсю перекупает дезертиров. Нет, в атаку они не пойдут и риторики своей менять не станут – продолжат клеймить”кровавый режим”. Даже способны взять и бесстрашно подписать какое-нить письмо тирану. Но большего от них ждать не приходится. Слишком велик разрыв в благосостоянии среднеарифметического гражданина и представителя интеллигенции, не говоря уже об ихних генералах. Так что ничего страшного – лютует новостная повестка, так а когда было иначе? И не упомню…