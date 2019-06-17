Кто видел хоть одного работающего цыгана?

Я за всю жизнь – ни одного.

Можно конечно рассматривать их как самобытный, совершенно неадаптируемый этнос, а можно – как антисоциальную криминальную группу.

Цыгане селятся только там, где их крышует полиция и местная власть.

Представим ситуацию. Цыганское поселение. Менты не дают продохнуть ни попрошайкам, ни торговцам наркотой. Социальные работники изымают из семей детей, которые не ходят в школу.

Ранние браки караются посадками родителей.

Технадзор пилит левые врезки в газовые трубы и электросети.

Попытка любого незаконного строительства означает приезд на следующий день бульдозера и ментов. Налоговики потрошат цыганские ипэшки и любые “серые” промыслы.

В таких условиях цыганское поселение просто не может появиться. Там, где есть власть – нет цыган.