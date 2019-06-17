Бабушка в детстве говорила: “Вот будешь зевать по сторонам – тебя цыгане украдут”. Поэтому, когда на улице я видел шумных цыганок в их разноцветных юбках с монистами и обязательными чумазыми детьми, я зевать переставал и, на всякий случай, держался к бабушке поближе.
Еще мы ходили на дачу через городское кладбище. Так было ближе. И на центральной аллее там была могила цыганского барона из белого мрамора. И еще две могилы, про которые говорили, что в них похоронены цыганские Ромео и Джульета. Они любили друг друга и утонули в Днепре.
На родительскую субботу однажды мы встретили у могил цыганок, и одна немолодая цыганка со страшными огромными глазами щедро одарила меня шоколадными конфетами. Я решил, что она вдова цыганского барона – цыганская королева.
В общем, к цыганам после того случая я стал относиться гораздо лучше, хотя и все равно с опаской.
Фильм “Табор уходит в небо” нанес смертельную травму моему интернациональному сознанию. Потому что, стало ясно у каждого цЫгана есть ножик, которым он может за сущую ерунду тебя зарезать. “Будулай” тут ничего поправить не смог. Потому что, я уже был большой и знал, что Волонтир – не настоящий цыган, а молдаванин.
Цыгане
Бабушка в детстве говорила: “Вот будешь зевать по сторонам – тебя цыгане украдут”. Поэтому, когда на улице я видел шумных цыганок в их разноцветных юбках с монистами и обязательными чумазыми детьми, я зевать переставал и, на всякий случай, держался к бабушке поближе.
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