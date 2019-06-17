На концерте в ГЦКЗ “Россия” “Мы снова вместе…”, который был посвящен безвременно ушедшему певцу и композитору Шандору, принимали участие только те исполнители, которых отобрала для диска “Звезды поют песни Шандора” Любовь Владимировна – мама певца: И.Кобзон, Н.Королева, Лолита, [Читать...]

Кто видел хоть одного работающего цыгана? Я за всю жизнь – ни одного. Можно конечно рассматривать их как самобытный, совершенно неадаптируемый этнос, а можно – как антисоциальную криминальную группу. Цыгане селятся только там, где их крышует полиция и [Читать...]