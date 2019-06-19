{ 19 июня 2019 }

Прямая линия

Рубрики: [Фейсбук]  

Героем завтрашней прямой линии станет коллективная Чемодановка.
И дело даже не в проклятом русском бунте, который пока что ограничился подожженным неизвестно кем старым сараем. Дело – в отсутствующей власти.
Москва всосала в себя не только 25 миллионов человек и почти все русские деньги. Москва всосала в себя абсолютно всю русскую власть. За границами Москвы настоящей власти нет.
Там даже не наместники. Любой чиновник, начиная от губернатора и заканчивая главой поселка – чиновник-функция. Они – менеджеры среднего звена и низовые сейлзы в корпорации под названием Российская Федерация.
Их идеология – годовой отчет, план продаж, KPI и отсутствие претензий со стороны начальства.
Воруют тоже как в любой корпорации. На всех уровнях, по своим возможностям. Начальство это понимает, но ориентируется на разумный уровень общей рентабельности и требует, чтобы все было благолепно.
Но в эту корпорацию совершенно не вписывается российский народ.
Он – не клиент. Он – досадное обременение. Ему нужно строить дороги, больницы, школы развлекать его. И ладно бы дело ограничивалось только капитальным строительством и фестивалями варенья, на которых можно и нужно харчеваться. Но этот российский народ все время чем-то недоволен и чего-то хочет. Он – как скандальный клиент, который требует жалобную книгу и обещает написать жалобу президенту компании.
Президент компании (у него завтра прямая линия) от всего этого бардака тихо охуевает и, наверное, давно уже хочет всех перестрелять.

Сергей Мардан


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