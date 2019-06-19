Героем завтрашней прямой линии станет коллективная Чемодановка.
И дело даже не в проклятом русском бунте, который пока что ограничился подожженным неизвестно кем старым сараем. Дело – в отсутствующей власти.
Москва всосала в себя не только 25 миллионов человек и почти все русские деньги. Москва всосала в себя абсолютно всю русскую власть. За границами Москвы настоящей власти нет.
Там даже не наместники. Любой чиновник, начиная от губернатора и заканчивая главой поселка – чиновник-функция. Они – менеджеры среднего звена и низовые сейлзы в корпорации под названием Российская Федерация.
Их идеология – годовой отчет, план продаж, KPI и отсутствие претензий со стороны начальства.
Воруют тоже как в любой корпорации. На всех уровнях, по своим возможностям. Начальство это понимает, но ориентируется на разумный уровень общей рентабельности и требует, чтобы все было благолепно.
Но в эту корпорацию совершенно не вписывается российский народ.
Он – не клиент. Он – досадное обременение. Ему нужно строить дороги, больницы, школы развлекать его. И ладно бы дело ограничивалось только капитальным строительством и фестивалями варенья, на которых можно и нужно харчеваться. Но этот российский народ все время чем-то недоволен и чего-то хочет. Он – как скандальный клиент, который требует жалобную книгу и обещает написать жалобу президенту компании.
Президент компании (у него завтра прямая линия) от всего этого бардака тихо охуевает и, наверное, давно уже хочет всех перестрелять.
Прямая линия
Героем завтрашней прямой линии станет коллективная Чемодановка.
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