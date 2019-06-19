Героем завтрашней прямой линии станет коллективная Чемодановка.

И дело даже не в проклятом русском бунте, который пока что ограничился подожженным неизвестно кем старым сараем. Дело – в отсутствующей власти.

Москва всосала в себя не только 25 миллионов человек и почти все русские деньги. Москва всосала в себя абсолютно всю русскую власть. За границами Москвы настоящей власти нет.

Там даже не наместники. Любой чиновник, начиная от губернатора и заканчивая главой поселка – чиновник-функция. Они – менеджеры среднего звена и низовые сейлзы в корпорации под названием Российская Федерация.

Их идеология – годовой отчет, план продаж, KPI и отсутствие претензий со стороны начальства.

Воруют тоже как в любой корпорации. На всех уровнях, по своим возможностям. Начальство это понимает, но ориентируется на разумный уровень общей рентабельности и требует, чтобы все было благолепно.

Но в эту корпорацию совершенно не вписывается российский народ.

Он – не клиент. Он – досадное обременение. Ему нужно строить дороги, больницы, школы развлекать его. И ладно бы дело ограничивалось только капитальным строительством и фестивалями варенья, на которых можно и нужно харчеваться. Но этот российский народ все время чем-то недоволен и чего-то хочет. Он – как скандальный клиент, который требует жалобную книгу и обещает написать жалобу президенту компании.

Президент компании (у него завтра прямая линия) от всего этого бардака тихо охуевает и, наверное, давно уже хочет всех перестрелять.