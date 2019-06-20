Улицкая – добросовестная серая литературная мышка.

Это писательница, кто не знает. Известная. Более 100 книг. Завалены все книжные магазины. Так бывает.

Талантливость здесь ни при чем. Обычно знаменитых писателей назначают в наше время.

Для этого совсем не нужно иметь талант. И так обойдется. Надо три составляющих – быть из определенной среды, ненавидеть Россию и защищать геев, педофилов, копрофилов и т.д.

Это раньше нас учили – если над “вымыслом слезами обольешься” – значит , настоящая литература. Хорошая – когда помнишь, о чем книга.

Я читал Улицкую и даже что-то пытался писать о ее текстах – но я ничего НЕ ПОМНЮ. Чистый лист. Какая -то Медея и ее дети.. Кто такая, что с детьми – провал..

Как говорит известный театровед Капитолина Кокшенева – ” чтобы писать рецензию, надо знать – хорошую или отрицательную…” Об Улицкой такого отзыва НЕ получается..

Ну как можно писать о чем-то НЕВЕРОЯТНО банальном? Банальны сюжеты, скучен и сер язык , истины избиты типа ” он осенью ходил в пальто, а летом – без пальто..” и т.д.

Но есть у Улицкой одна особенность – восторженность героя из “Ландыша серебристого”, когда тот прибегал и гордо сообщал, что он написал ШЕДЕВР. И его огорчали – до него уже этот шедевр кто-то написал…

Это я прочитал сказку для детей ” Кот Игнасий, трубочис Федя и одинокая мышь…”

“Мышь, о которой пойдет речь, была одинокой, характер у нее был нелюдимый, вернее не мышиный, и все ее общение с многочисленными родными сводилось к поздравительным открыткам, которые она любила им писать.”

Потом эта мышь завела Кота. И все было бы хорошо, но… Эту тему уже ОЧЕНЬ плотно на протяжении двух столетий эксплуатировали детские писатели – и Элинор Фарджон, Мэри Нортон и… это я только английских привожу. И все они писали о мышах. которые находили монетки, заказывали шкафы-кровати жукам, гладили белье и чистили серебряные ложки..

И с другой стороны – да ладно.. мало ли у нас серых скучных писательниц? целый воз..

Но Улицкая ОЧЕНЬ любит детей. Она продвигает проект под общим названием «Другой. Другие. О других».

Скажем, подробный рассказ о том, как у африканской народности азанде, где допустимо многоженство, но женщин на всех не хватает, мужчина, которому женщина не досталась, берет в «жены» мальчика.

Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться. Если повезет — на женщине. А нет — так тоже заводит себе мальчика.

«Не надо думать, что гомосексуальные браки заключались только между мужчинами, — продолжает дело просвещения умная книжка, — у других африканских племен, например, у панди, приняты браки между женщинами». И чтобы совсем уже затолерантить детишек, автор В.Тименчик описывает… случаи инцеста. Довольно подробно так описывает. Это же право детей на информацию, вы чего! И — гарантия на будущее.

«Я не хочу, чтобы мой сын был среди тех, кто побивает гомосексуалистов камнями!» — пафосно восклицает мама-антрополог, от лица которой ведется рассказ, главный положительный персонаж сквозного сюжета.

И то верно. Это же чьи-то чужие дети будут служить “женами” у взрослых извращенцев, а не их собственные..

Для этого всегда есть быдло…

И родители должны понимать, что коли так случится – это для них будет благо.. Их детей ВЫБРАЛИ и ОСЧАСТЛИВИЛИ. Заранее надо готовить. А то удивятся..

Вот такая серая мышь у нас завелась в литературе. Вернее, ее завели. очень трудолюбивая. Все источит своими мелкими зубками, к чему прикоснется..

А поклонников ее ” таланта” – предостаточно. Правда, вряд ли они что-то читали. Но суть этого круга – хвост к хвосту, осеменять друг друга премиями, проектами, салонами, наградами..

И все никак не находится Щелкунчик на эту мыщиную королеву.. Прямо досадно..