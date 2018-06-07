Прямая линия

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! Ваня Ванякин из Верхних Волдырей. У нас тут есть проблема – скоро загнемся мы тут все нафиг.

- Здрассьте, Ваня. У нас тут на связи губернатор Верхневолдырского края. Это хороший крепкий край, хороший губернатор. Что скажете о проблеме, Пафнутий Пафнутьевич?

- Гражданин ошибся. Ему просто плохо объяснили местные чиновники. Никакого решения загибаться никто не принимал. Это слухи. Никто загибаться не будет. Я ещё, конечно, проверю, доложу, но, по-моему, нет, не отдавали такого приказа, чтобы загибаться.

- Что скажете, Ваня?

- Да как же не отдавали! Уже ведь загибаемся, Владимир Владимирович!

- Видите, есть у нас ещё несостыковки на разных уровнях. Это нехорошо. С этим надо что-то делать. Разберитесь там.

Вот такая какая-то была линия. Раньше было ощущение, что президент общается с народом через головы чиновников, бюрократии. Понятно, что в этом был элемент игры. Но было и понятно, что точечно многие проблемы будут решены. Хотя бы у тех, кто смог пробиться на линию.

Теперь к линии привлекли местных чиновников. И всё. Они не со своими избирателями общались, а только с президентом. Люди говорят: помогите-спасите. А губернатор президенту: да ничего такого нет. Только прямо не говорили: да всё они врут.

Так что нет ощущения, что многим помогут даже точечно. А кому помогать, если и проблем самих как таковых нет? Все там у них ошибаются. Придумывают всё, чтобы с президентом пообщаться и в телик попасть.

Ну и уровень лизания в отдельных случаях зашкаливал. Что характерно: простые люди были вежливы, но держались с достоинством. А вот не очень простые… Ладно.