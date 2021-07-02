{ 2 июля 2021 }

YouTube прогнулся и заблокировал интервью Собчак с Макаревичем

Рубрики: [Telegram]  
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Продолжают отрабатывать механизмы блокировки роликов с запрещенными материалами. Свежий пример – несвежее интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем «О письмах Путину, гонорарах “Машины” и ЛСД». Как несложно догадаться, причиной стало последнее – интервью позапрошлого года отнесли к пропаганде наркотиков и потребовали заблокировать.

МВД направило запрос в Роскомнадзор, там внесли ссылку в Единый реестр запрещенной информации и уведомили YouTube, который послушно ограничил доступ к видео на территории России. Прецедент обнадеживающий. А уж испугался Google, что его после появления Rutube могут всерьез заблокировать целиком, или просто посчитал Ксению Анатольевну слишком мелкой сошкой для ссоры с крепнущим Роскомнадзором – покажет время.

Наверняка скоро, ведь под пропаганду наркотиков подпадает огромное количество видеороликов из творческой, а особенно околотворческой и якобытворческой среды.

НЕВМИНКУЛЬТ


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