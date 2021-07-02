«Геликон-опера» выступила на Ленинградском вокзале

Артисты хора театра “Геликон-опера” провели творческую акцию на Ленинградском вокзале. Музыкальный перформанс был посвящен Международному фестивалю искусств П. И. Чайковского, который состоится в Клину в первой декаде июля.

Полноценной социальной акцией выступление музыкантов сделал ключевой их посыл. На каждом участнике красовался бейдж с надписью «Я вакцинирован», свидетельствующий, что практически все артисты хора уже сделали прививки от ковида.

Именно поэтому организаторы фестиваля уверены, что все пройдет гладко – в прошлом году именно фестиваль Чайковского стал первым openair-событием в условиях локдауна, вот и сейчас артисты показывают пример остальным. Можно жаловаться на срывы мероприятий, устраивать нелепые акции или записывать пафосные видеообращения. А можно вслед за учителями и врачами сделать прививки и спокойно выступать дальше без каких-то ограничений.

В принципе, всем учреждениям культуры нужно выходить из коронакризиса именно так. Можно, например, также сделать скидки на билеты для тех, у кого есть QR-коды. А властям подумать над тем, что между такими людьми и социальная дистанция не нужна – соответственно, заполняемость залов может быть выше. Осталось еще самыми жесткими мерами уничтожить рынок поддельных сертификатов, чтобы не дать обрушить всю эту строящуюся систему гарантий безопасности. Но это, правда, уже не к деятелям культуры вопрос.