{ 26 марта 2021 }

Ксения Собчак, Скопинский маньяк и бизнес

Рубрики: [Фейсбук]  
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Компания «Авивир» приостановила размещение рекламы у Ксении Собчак после интервью со Скопинским маньяком, заявил глава отдела маркетинга «Авивир» Михаил Василенко.

«Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы «Осторожно, Собчак», в политически нейтральным интервью».

Те, кто говорят, что cancel culture в России не работает – ошибаются.

Бизнес не готов нести никаких дополнительных рисков за свои собственные деньги. Маркетинговый бюджет должен обеспечивать дополнительные продажи, а не дополнительные геморрои.

Любой хайп может иметь иметь очень неприятные последствия.

Ксению Анатольевну инцидент с Audi, разорвавшими с ней контракт после расистского заявления, ничему не научил. Проблемы Регины Тодоренко с рекламодателями после ее неосторожных слов тоже следа не оставили.

Видимо, отрезвление наступит только если 1 канал попросит ее с “Док Тока”, рассудив, что токсичный ведущий не очень хорошо влияет на цифры рейтинга.

Сергей Мардан


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