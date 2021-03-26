Ксения Собчак, Скопинский маньяк и бизнес

Компания «Авивир» приостановила размещение рекламы у Ксении Собчак после интервью со Скопинским маньяком, заявил глава отдела маркетинга «Авивир» Михаил Василенко.
«Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы «Осторожно, Собчак», в политически нейтральным интервью».
Те, кто говорят, что cancel culture в России не работает – ошибаются.
Бизнес не готов нести никаких дополнительных рисков за свои собственные деньги. Маркетинговый бюджет должен обеспечивать дополнительные продажи, а не дополнительные геморрои.
Любой хайп может иметь иметь очень неприятные последствия.
Ксению Анатольевну инцидент с Audi, разорвавшими с ней контракт после расистского заявления, ничему не научил. Проблемы Регины Тодоренко с рекламодателями после ее неосторожных слов тоже следа не оставили.
Видимо, отрезвление наступит только если 1 канал попросит ее с “Док Тока”, рассудив, что токсичный ведущий не очень хорошо влияет на цифры рейтинга.