Ксения Собчак, Скопинский маньяк и бизнес

Телеведущую Ксению Собчак отстранили от ведения церемонии вручения премии «Муз-ТВ-2012», хотя ее фото присутствует на афишах этого мероприятия. Ксения связывает это со своей оппозиционной деятельностью. Ранее ее удалили из списка ведущих юрмальского фестиваля «Новая волна», который должен пройти [Читать...]

Очередную твиттер-перепалку устроили светские леди Тина Канделаки и Ксения Собчак. Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в своем фейсбуке статус о том, что Патриарх Кирилл отдыхал в Дубае в семизвездочной гостинице «Бурдж-Эль-Араб». Журналистка также упомянула то, [Читать...]

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, сына известного советского артиста Эммануила Виторгана, сообщает «КП». Слухи о романе Ксении Собчак с Максимом Виторганом возникли в прессе после того, как парочка появилась вместе на дне рождения редактора [Читать...]

Ксении Собчак вчера не было на митинге. Оказывается, она “знала заранее, что основная цель будет стояние на Мосту, прорыв и сидячая забастовка. Если бы не знала, конечно бы пошла”. Это сенсационное признание для нее трамплин, с которого она [Читать...]

Ксения Собчак фальшива от начала и до конца, нестерпимо фальшива и как правдоруб, и как жертва, и как кто угодно. Она – Людмила Сильвестровна Пряхина, от ее гражданского пафоса кот в ужасе лезет на потолок, раздирая занавеску.