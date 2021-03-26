Джозеф Байден так демонстративно изображает дряхлого старика, что невольно закрадываются сомнения в том, насколько это соответствует действительности.

Подходящая аналогия – великий мейстер Пицель на подгибающихся ногах, который при этом не вылезает из публичных домов и плетущий постоянные интриги.

Не уверен насчет публичных домов, но демонстративные оговорки, и подчеркнутое выдвижение Камалы Харрис на передний план, служат тем же самым целям – заставить противников поверить в свое бессилие.

Возможно, даже падение на трапе было игрой. Хотя, тогда придется признать, что Байден – актер равный Марлону Брандо.

Но, кажется, Кремль на эту игру не ведется. Все серьезные решения по внутренней и внешней политике – поставлены на паузу.