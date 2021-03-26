Ах, какая женщина! Правда, с соломой в голове…

В детстве мне открылась горькая истина – чем ярче и роскошней обертка у конфеты, тем она невкуснее. Поэтому я всегда был осторожен в выборе ярких продуктов. Как впрочем, и женщин.

Но с Поклонской облом вышел у всех без исключения. Кто ж мог устоять против приятной мордашки в строгом военном мундире? У всех сердце размякло. Даже мужская истина не сработала, дескать два в одном флаконе у любой женщины – перебор. То есть несовместимы – красота и ум.

Но “няш-маш – Крым наш” – весомый аргумент. Да и былые заслуги…

В общем, я любовался ею так же и, как и многомиллионая армия российских и прочих мужиков.

И вот надо же было прийти такой беде – Наталья открыла рот. Лучше бы она этого не делала.

Истины она изрекает сугубо философские, дескать простой люд желает мира. Особенно в Донецке. От такой новости в пору взять всем в руки оливковые ветви и пойти на погран. зону, ну хоть в сторону Марьинки.

Овевать каски укропитеков и отгонять от них мух. Еще бы хорошо самой Поклонской что-либо изобразить – например, оголить бюст. И так походить перед славными бандеровскими небратьями.

Они сразу размякнут, отбросят оружие, оросят слезами восхищения минометы и пойдут за Натальей в даль светлую.

И заодно бы и донецкие жители цель обрели. Ведь Наталья так и рубанули правду-матку, дескать не видят дончане цели. А так бы тоже присоединились в хвост мадонне. Пялились на бюст. Ибо есть на что посмотреть.

Ну в общем, много что сказала. особенно упирала на то, что “кто-то за них надевает военную форму». А ежели так – то , значит, ну их дончан? Ибо ленивые, не активные, пусть лучше с Украиной опять воссоединяются.

В общем в ДНР от этих речей пришли в ступор. И даже в оцепенение. И даже смотреть на Наталью больше не желают, дескать, уже ослепли от красоты неземной.

И просят главу Крыма не выдвигать Поклонскую на выборы в Госдуму.

“Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа».

Ну что тут добавить?

В прошлом сентябре я был на Саур-могиле – это памятное место под Донецком, где шли бои. И там же – кладбище погибших дончан. Они там погибли – на Саур-могиле.

И вот стоит пожилая пара у могилы своего сына – 23-летнего парня. Пришли навестить. Уже не плачут – слезы давно выплаканы. Он – свой. Из Константиновки. Как и те, что лежат рядом.

Мне было страшно подойти к ним. Что я мог сказать? Что будем помнить? Что я – не дончанин – тоже бы надел форму, да вот по старости не взяли.

Или им слова Поклонской повторить, что , дескать, все напрасно – не нужно это. Мир нужен. Любой ценой. Винтовки обземь и всеобщее братание.

Ну примерно, как в Отечественную брататься с эсесовцами. Благодаря за то, что не все стали абажурами.

В общем, эта Поклонская даже не соевая конфетка в шоколадной обертке – хуже. Да-да, именно та субстанция.