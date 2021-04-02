RuTube реинкарнация

Совершенно «неожиданно» 2 апреля перезапустилась платформа RuTube. Ну то есть как перезапустилась – верные заветам Samsung и Xiaomi, веб-дизайнеры ГПМ «обвели по контуру» YouTube (и немного PornHub). Убрана обязательная регистрация, в буквальном смысле «убивавшая» сервис последние несколько лет, расширены возможности загрузки пользовательского контента. Приложение, правда, ещë мартовское, но обновление не за горами. Словом, RuTube повернулся к юзеру фейсом и усиленно делает вид, что он теперь френдли, а не просто хостинг для телеканалов Газпрома.

И здесь бы нам всем обрадоваться, но сегодня же Twitter получил новый миллионный штраф, отчего ещë на шаг стал ближе к блокировке в России. При чëм здесь Rutube? RuTube ни при чëм, а YouTube очень даже. Любой видеохостинг крайне чувствителен к скорости работы Интернета, как для показа контента, так и для передачи данных пользователей, особенно если UGC сжимается не на устройстве, а самим сервисом. Если Twitter’у или Telegram хватало «щелей» глобальной сети для устойчивой работы, то для замедления отправки и приëма «тяжелого» видео-контента будет достаточно стабильного физического урезания пропускной способности мобильного и проводного Интернета, а уж в этом Роскомнадзор разбирается лучше всех.

Остался только один вопрос: когда?

Поживëм – (не) увидим.