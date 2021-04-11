{ 11 апреля 2021 }

РПЦ и Собчак

Рубрики: [Telegram]  
Метки:

В РПЦ осудили интервью Собчак со скопинским маньяком.

Можно сказать, что реакция запоздалая, но пока последнего слова не сказал Бесогон Михалков – недели две на обсуждение Собчак остается.

От РПЦ выступил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион:

“Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может”.

Это позиция, что с экранов должны сеять мудрое и разумное, а у Собчак или не та почва, или сеялка. Вырастит после интервью нераскаявшегося маньяка новый маньяк.

Среди 30 видео на YouTube-канале Собчак, которые набрали больше 3 миллионов просмотров, только два видео не о селебрити – о монастыре Сергия Романова и маньяке. Романов тоже во многом был селебрити. В линейке звезд, говоривших с Собчак, маньяк – инородное тело.

Методичка


Похожие посты:


  1. ПАРФЕНОВ, БЫЧКОВА, СОБЧАК

    2. ПАРФЕНОВ, БЫЧКОВА, СОБЧАК

    Если Парфенов долго любезен был народу и вошел в историю ТВ тем, что успел первым бросить начинавшие уже увядать импортные цветы инфотеймента на отечественные телегробы, то Собчак войдет, как обогатившая жанр интервью элементами троллинга. Иногда у нее получается [Читать...]


  2. Голунов у Собчак

    3. Голунов у Собчак

    Голунов у Собчак. Смотреть решительно невозможно, как и читать его расследования: все честно, скрупулезно и дотошно – это блестящая работа специалиста для судебного обвинения, но все эти цифры, схемы и пр. – я ж не бессмертный и не [Читать...]


  3. Пугачева про Собчак

    4. Пугачева про Собчак

    Собчак приняла на свой счет песню Пугачевой с советом “не высовываться” В новом творении примадонны нет конкретного указания на то, что речь идет именно о Ксении Собчак. Саркастически улыбаясь, певица увещевает некую “дочку”, чтобы она “не высовывалась”. “Алла [Читать...]


  4. Собчак ушла из Дома-2

    5. Собчак ушла из Дома-2

    Собчак по требованию Оргкомитета оппозиции ушла из Дома-2. Чем же Оргкомитету не угодил Дом-2? Вроде бы популярная программа, и пока там Собчак, у нее с рейтингом все в порядке. Что ж плохого в том, чтобы одного из лидеров [Читать...]


  5. Ксения Собчак, Скопинский маньяк и бизнес

    6. Ксения Собчак, Скопинский маньяк и бизнес

    Компания «Авивир» приостановила размещение рекламы у Ксении Собчак после интервью со Скопинским маньяком, заявил глава отдела маркетинга «Авивир» Михаил Василенко. «Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы «Осторожно, Собчак», в политически нейтральным интервью». Те, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»