РПЦ и Собчак

В РПЦ осудили интервью Собчак со скопинским маньяком.

Можно сказать, что реакция запоздалая, но пока последнего слова не сказал Бесогон Михалков – недели две на обсуждение Собчак остается.

От РПЦ выступил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион:

“Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может”.

Это позиция, что с экранов должны сеять мудрое и разумное, а у Собчак или не та почва, или сеялка. Вырастит после интервью нераскаявшегося маньяка новый маньяк.

Среди 30 видео на YouTube-канале Собчак, которые набрали больше 3 миллионов просмотров, только два видео не о селебрити – о монастыре Сергия Романова и маньяке. Романов тоже во многом был селебрити. В линейке звезд, говоривших с Собчак, маньяк – инородное тело.