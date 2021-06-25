{ 25 июня 2021 }

Идеальное политическое интервью

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Владимир Зеленский выдал вчера идеальное политическое интервью — каждый в нëм прочтëт то, что захочет прочесть. Минский формат — мëртвый, но живой. Нормандский формат — надежды есть, но слабые. Референдум — если ничего не поможет, то референдум, почему бы и нет. А что, как говорится, такого?

Несмотря на однозначно враждебную риторику Киева в последние полгода-год двусторонних отношений, всë же нельзя не отметить, что между Россией и Украиной не происходит ничего такого, что потребовало бы вмешательства серьëзных переговорщиков или иных ресурсов. Всë-таки футболка сборной — это не моряки на катерах, в крайнем случае, тяжкую ношу провокации можно передоверить английскому флоту, Россия всë равно ему ничего не сделает («Повторяю, исключить попадание в Defender»).

Да и тот же референдум и последующий за ним «разрыв всех связей» выгоден Зеленскому со всех сторон — электоральная база противников уменьшается ещë на 2-3 млн, энергетическое и прочее снабжение — это уже точно не «наша головна бiль», а крестовый поход против олигархов получает моральное подкрепление в виде окончательного разрушения донецких кланов.

Тем не менее, почему доселе табуированная для Офиса Президента тема референдума достаточно неожиданно стала обсуждаться как сама собою разумеющаяся. Всему виной — срыв возможного саммита ЕС-Россия. Планы Ангелы Меркель красиво завершить политическую карьеру если и не примирением, то какой-то «дорожной картой» выстраивания отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией натолкнулись как на общий негативный фон евробюрократов, так и на претензии отдельных стран лично к Владимиру Путину. В итоге и нормандский формат потерял перспективы оказать существенное влияние на российско-украинские отношения. А в такой ситуации Украине куда проще отрезать проблемный кусок и скормить его восточному соседу, чем таскать за собой гнойник со 100% нелояльным населением. Ничего личного, просто бизнес.  

Методичка


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