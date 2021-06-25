Остро популярная тема: что есть в жару? Особенно в ту, которая сейчас в Москве? Ну и, понятно, что пить? При всём различии вкусов и понимании того, что сколько людей, столько мнений. А также разнице в состоянии желудочно-кишечного тракта и духа. Ибо что одному — манна небесная, другому яд гадючий. Но ведь и впрямь, актуально до безобразия. И тут у всех свой опыт, свои пристрастия и свои предпочтения. Притом, что есть-то что-то всё равно надо. Худей, не худей, жара, не жара, а закинуть внутрь, «в топку», хоть что-нибудь, необходимо. Иначе ноги протянешь, а кому это надо? Притом, что оно ещё и сочетаться должно, а то запьёшь окрошку на квасе свежим айраном…

Ну, диетические вопросы при разных болезнях, оставим в стороне. Автор не врач и, тем более, не профессиональный диетолог. И хотя сам не относится к категории богатырей «кровь с молоком», и проблемы с несочетаемыми продуктами ему лично не чужды, но и особых комплексов по пищевой части у него нет. Ну, что-то больше любит, что-то меньше, а что-то и совсем не любит, но это дело вкуса и привычки. К примеру, предпочитает несладкий йогурт или сметану есть с икрой. Любой, хоть минтая, хоть щучьей, хотя красная или чёрная куда вкуснее. Сначала подсмотрел у классиков, с блинами, а там и без блинов пошло.

Впрочем, сметану можно и просто посолить. Главное, не переборщить с этим. И тут мы выходим на летние салаты. Огурцы со сметаной. Можно с травками или зелёным луком, но автор предпочитает без. Огурцы, сметана и чуть присолить. Можно дзадзики. Классический, греческий, популярный и в Израиле. Можно с помидорами и репчатым луком, или ещё и с варёными вкрутую яйцами, опять же с лёгким присаливанием. Грешен автор, не очень он любит всякое, средиземноморское, с листьями салата, оливковым маслом и даже с кедровыми орешками, как в Ливане и том же Израиле, или типа табули, столь популярного в Ливане, Сирии и у палестинцев.

Хотя когда угощают, ест с удовольствием. С тёплой питой, которой зачерпываешь свежерастёртый хумус, белый кисломолочный лебене, или густое, зелёное, только что приготовленное, чуть горьковатое оливковое масло, с мякотью растёртых в каменной ступке оливок… Тут главное, чтобы продукты были натуральные, первой свежести (по Булгакову) и без сложных закидонов, типа европейских соусов и всякого прочего, хитровымудренного. Хотя тот же винегрет, родной, отечественный, у него лично идёт с майонезом провансаль куда лучше, чем с растительным маслом. Но это кому как. Главное, чтобы из холодильника.

Многие майонез вообще терпеть не могут, а нам только давай. Вкус детства: оливье с майонезом, винегрет с ним же… Не стоит себя ломать. Ну, что ещё? Невзирая на температуру на дворе: среднеазиатская еда и близкородственная ей, кавказская. Да и ещё раз да. С горячим чаем или айраном. Иногда с томатным или гранатовым соком. Иногда с холодным пивом (не экономить на цене — только очень и очень правильные сорта). Автор любит чешское и немецкое, терпимо относится к израильскому и японскому, спокойно к мексиканскому. Что до бельгийского, английского или ирландского, он лично к нему относится без истеричного восторга. Но с правильной едой, отчего же…

Индийская еда — острая, но автор её любит. Карри, чатни — мятный или манговый, с нааном, лепёшками, опять же, свежими — да. Ласси, особенно манго ласси, в качестве запивки — да, да и ещё раз да. Некошерно с мясом, как и айран, но в жару божественно. И, кстати, чай масала тоже очень и очень неплох, как и обычный чёрный с чебрецом и без, или жасминный. А вот классический зелёный японский, не то. Ну, не зашёл, в отличие от японской кухни. Хотя с сырой рыбой в жару нужно быть очень и очень осторожным. А вот лапша и пельмени всех типов и видов идут на ура. И, кстати, китайские и корейские, тоже. Ах, кукси, кукси…

Супы. Холодные — гаспаччо, таратор или окрошка — вполне. Хотя автор, страстно любя квас, предпочитает его пить в первозданном виде. Так и пьёт. И, кстати! Если пить чай, то без сахара. Что до газированных напитков, типа колы, энергетиков и прочей модной хрени такого рода — спасибо, не надо. Лучше просто вода, предпочтительно, без газа. Те, кто при этом искренне недоумевают, как же есть в жару плов, манты, самсу, чебуреки, кебаб всех сортов и, тем более, роган-джош или вонтоны… Не знает автор, что на это ответить. Нету у него ответа. Но твёрдо знает, что улетает всё вышеописанное только так, за обе щёки. Может, потому что мясо нежирное?