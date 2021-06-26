Дела музейные…

Можно смело писать новый вариант «Героя нашего времени». Такие у нас появились герои… Во всех углах копошатся. И, главное, что с ними делать, совершенно непонятно. Дуэлей нет, опять же, в огромном количестве имеют место быть персонажи женского пола — в том числе на ответственных постах. Эмансипация, однако. Крики и жалобы в адрес верховной власти вызывают одно только стеснительное недоумение: до Б-га, как всегда, высоко, до царя далеко. А хоть и доберись до него, толку что? Министры, им на места посаженые, те, какие там должны быть, занимаются они именно тем, для чего их на их посты назначили, делают это так, как это делать положено… По трафарету. Какие к кому претензии? Такая система.
Скажем, крайне малоизвестная широкой общественности и с неоднозначным чиновничьим прошлым министр культуры, приняла решение о том, что директора Театрального музея имени Бахрушина надо поменять. С замами её этот директор не нашёл общего языка. И тут надо сказать, что с ответственными лицами Минкультуры нашего со времён министра Мединского, который «в культуре замечен не был», мало кто, кроме работников Следственного комитета, общий язык находил. Так что, просто эта традиция сохранена и при нынешнем министре. Действительно, выдели без присмотра деньги интеллигентам, а они их на дело пустят. Непорядок.
Непременно, меняют директора, который годами из этого, когда-то невнятного музея, создавал то, чем он в итоге стал — один из лучших в мире театральных музеев. Ему предложена ничего не решающая роль президента музея — почётная синекура, от которой ничего не зависит, а на его место ставят девицу с совсем уж никаким, и даже скандальным прошлым, которая волей министерства у него в замах оказалась. То есть, над денежными потоками смотрящего чиновники себе нашли. Ну, а поскольку настоящий директор — человек старой формации, он эту схему не принял и теперь имеет место большой скандал: деятели культуры в немалых чинах и с заслугами его подняли, пытаясь добиться справедливости в Администрации президента.
Добьются или нет — вопрос. В любом случае, чиновники культурников сборют, не бывает у нас иначе. Не тот на дворе расклад. Так что, люди из музея вслед за своим шефом поувольняются (а кому они вообще нужны — те люди), деньги освоят, а музей загнётся. Ну, на каком-то этапе, не исключено, если так карта ляжет, новую директрису и её крышу министерскую люди с горячими сердцами, чистыми руками и пристальным взглядом к себе в хозяйство приберут, где те им много чего интересного расскажут. А посадят их или нет, про то гадать не будем. Это дело будущего. Пущай сивилла Кумская про то гадает. Темна вода во облацех Минкульта нашего. И мутна.
Что до назначения на пост директора, вместо профессионала высочайшей квалификации, девицы, которую при Петре I, с её известностью, приобретенной в музее на Поклонной горе, смело назвали бы непотребною (тогда замяли дело, но она снова всплыла — такими кадрами у нас не разбрасываются)… Это как раз, по нынешним временам, нормально. Таких людишек у нас везде понатыкано. Они могут быть чьими-то родственниками или свойственниками (сыновья-дочери, племянники обоих полов и прочее, такое же), любовниками (тоже обоих полов) или просто проверенными по части денежных схем персонами. Конфиденты это называется.
Могут быть присланы и рекомендованы от лица высшего начальства. Могут и по горизонтальным связям появиться, что называется, «по бартеру». Проследить происхождение того или другого персонажа можно, разве что, вздёрнув его на дыбу, да и то не всегда. Время Хлестаковых и Чичиковых, Бендеров, Швондеров и Шариковых. В классике всё давно описано. А поскольку происходит это повсеместно, от науки и образования до культуры, космоса, муниципалитетов и всего прочего, где только бюджеты есть… Отчего, более или менее, понятно, почему тем, кто в курсе происходящего, постепенно становится всё равно, кто страной руководит.
Наш Первый это, Навальный или Ходорковский — при таком раскладе для очень и очень многих, какая разница? Хоть дух Березовского с того света вызывай. Тоже ничего особенно нового не придумает. Впрочем, все его люди и так при деньгах, чинах и в шоколаде. Как и команды прочих олигархов. Никуда не делась в стране ни «Семибанкирщина», ни авторитеты 90-х, ни «Семья». Разве что, ещё богаче стали, единую систему контроля над всем создали, да много их стало. Очень много. Что и означает: нету в системе больше места для профессионалов и интеллигентных лохов. Кончилось. Дефицит кормов при приросте кормящихся и их аппетитов. Вот и отжимают их отовсюду. Теперь вот, до музеев дело дошло…
К сожалению, не бывает так, чтобы явно умный Первый назначал на места тех, кто выполняет не его требования. Создана мощнейшая вертикаль власти, где никакого вольнодумства быть вообще не может. Любой может вылететь со своего места на любом этаже власти, если будет делать не согласно плану с самого верхнего этажа. Поэтому говорить о том, что нерадивые чиновники, которые прямо под Первым сидят, что-то делают не по ясным для них указаниям, прикрытым шелухой преданных СМИ для отвлечения электората от реальности, – недалёкое рассуждение. Это просто хорошая операция прикрытия по демонтажу России. Горбачев же говорил, что его целью был развал СССР? Но теперь таких целей у начальства быть не может? Конечно….
Ну, что я могу сказать?! Если вы решили, косвенно, поднять тему “обгладывания всей страны”….им этого даже на бутерброды не хватит.
Что в музейной сфере творится черте- что в рф- это я давно заметила, старые руководители уходят, или умирают, новые…ну..им не чета , скажем так. Чиновники, в худшем понимании этого слова. Те ещё , по инерции, по- советски жили и на совесть старались, без понуканий, эти…не способны ни на что, в принципе.
Почему это происходит?! На мой взгляд- это просто ..”растет” влияние на все дела и сферы “верхов”. А верхам нравятся подобные им же. Слабоват начальничек на …переднее место, пардон,- шлюхи поперли косяком. Все “профессии”, буквально, только из них выбираются. Не терпит умнее, выше и моложе- красивее себя- вот те “карлики”, шестерки и идиоты , толпой. Начинаешь возмущаться, тебе, в качестве аргументации:” а я сыт и устроен!”. Атас. Аминь, то есть.
Невольно приходят мысли..о вурдалаке Сталине, наверное, и тогда так же было. Так же ..вся страна стремилась “подстроиться” под одного шизика и вурдалака во плоти, “чтоб жить”. Недолго у них это все получалось, поверьте на слово.
Выглядит это как “укрепление власти”, на самом деле – это обрушение перед концом.
А по поводу границ личного и “интимного” даже, и “общего”, общественного, так сказать, так их здесь ..нет. любой начальник считает себя..царем. а уже “царь” считает все, что находится в “его стране” своей личной частной собственностью. От жены нижестоящего( с чем никто и не собирается спорить!!!), До частной собственности любого лица. Отсюда и постоянное “бегство” отсюда капиталов и людей, с семьями. Кому охота жить постоянно под домокловым мечом?!
При этом начальничек может так распоряжаться только теми из чиновничьей пирамиды, кто это согласен терпеть. Подчинёнными. Но его часто заносит и на посторонних- кто не согласен с этим “такаважись” в принципе и не имеет ни малейшего отношения к властной пирамиде. Идёт дикая истерика:” как посмели послать наху!!!”. Утрется. Не все такие.
Если начальничек остоиб.л и сильно охота от него избавиться, прям до смерти охота, и сил больше нет терпеть, есть хорошо проверенный веками способ- натравить на него..ещё более сильного и вышитого “помпадура” , и пусть тот его снесёт. И фсе. Аминь.
Армагеддоныч – ты даёшь… личная просьба – затронуть тему частной собственности в стране. Или взаимоотношение государства и частной собственности. Туда же кстати закон об оружии. Кажется один кулак из романа “Тихий Дон” говорил: ” есть у каждого человека свой сундук.. хоть ты режь его” если разобрать на молекулы законы любой страны – на острие раздела встанет граница между частным и общим… будь то земля или семейное насилие.