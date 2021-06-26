Дела музейные…

Можно смело писать новый вариант «Героя нашего времени». Такие у нас появились герои… Во всех углах копошатся. И, главное, что с ними делать, совершенно непонятно. Дуэлей нет, опять же, в огромном количестве имеют место быть персонажи женского пола — в том числе на ответственных постах. Эмансипация, однако. Крики и жалобы в адрес верховной власти вызывают одно только стеснительное недоумение: до Б-га, как всегда, высоко, до царя далеко. А хоть и доберись до него, толку что? Министры, им на места посаженые, те, какие там должны быть, занимаются они именно тем, для чего их на их посты назначили, делают это так, как это делать положено… По трафарету. Какие к кому претензии? Такая система.

Скажем, крайне малоизвестная широкой общественности и с неоднозначным чиновничьим прошлым министр культуры, приняла решение о том, что директора Театрального музея имени Бахрушина надо поменять. С замами её этот директор не нашёл общего языка. И тут надо сказать, что с ответственными лицами Минкультуры нашего со времён министра Мединского, который «в культуре замечен не был», мало кто, кроме работников Следственного комитета, общий язык находил. Так что, просто эта традиция сохранена и при нынешнем министре. Действительно, выдели без присмотра деньги интеллигентам, а они их на дело пустят. Непорядок.

Непременно, меняют директора, который годами из этого, когда-то невнятного музея, создавал то, чем он в итоге стал — один из лучших в мире театральных музеев. Ему предложена ничего не решающая роль президента музея — почётная синекура, от которой ничего не зависит, а на его место ставят девицу с совсем уж никаким, и даже скандальным прошлым, которая волей министерства у него в замах оказалась. То есть, над денежными потоками смотрящего чиновники себе нашли. Ну, а поскольку настоящий директор — человек старой формации, он эту схему не принял и теперь имеет место большой скандал: деятели культуры в немалых чинах и с заслугами его подняли, пытаясь добиться справедливости в Администрации президента.

Добьются или нет — вопрос. В любом случае, чиновники культурников сборют, не бывает у нас иначе. Не тот на дворе расклад. Так что, люди из музея вслед за своим шефом поувольняются (а кому они вообще нужны — те люди), деньги освоят, а музей загнётся. Ну, на каком-то этапе, не исключено, если так карта ляжет, новую директрису и её крышу министерскую люди с горячими сердцами, чистыми руками и пристальным взглядом к себе в хозяйство приберут, где те им много чего интересного расскажут. А посадят их или нет, про то гадать не будем. Это дело будущего. Пущай сивилла Кумская про то гадает. Темна вода во облацех Минкульта нашего. И мутна.

Что до назначения на пост директора, вместо профессионала высочайшей квалификации, девицы, которую при Петре I, с её известностью, приобретенной в музее на Поклонной горе, смело назвали бы непотребною (тогда замяли дело, но она снова всплыла — такими кадрами у нас не разбрасываются)… Это как раз, по нынешним временам, нормально. Таких людишек у нас везде понатыкано. Они могут быть чьими-то родственниками или свойственниками (сыновья-дочери, племянники обоих полов и прочее, такое же), любовниками (тоже обоих полов) или просто проверенными по части денежных схем персонами. Конфиденты это называется.

Могут быть присланы и рекомендованы от лица высшего начальства. Могут и по горизонтальным связям появиться, что называется, «по бартеру». Проследить происхождение того или другого персонажа можно, разве что, вздёрнув его на дыбу, да и то не всегда. Время Хлестаковых и Чичиковых, Бендеров, Швондеров и Шариковых. В классике всё давно описано. А поскольку происходит это повсеместно, от науки и образования до культуры, космоса, муниципалитетов и всего прочего, где только бюджеты есть… Отчего, более или менее, понятно, почему тем, кто в курсе происходящего, постепенно становится всё равно, кто страной руководит.

Наш Первый это, Навальный или Ходорковский — при таком раскладе для очень и очень многих, какая разница? Хоть дух Березовского с того света вызывай. Тоже ничего особенно нового не придумает. Впрочем, все его люди и так при деньгах, чинах и в шоколаде. Как и команды прочих олигархов. Никуда не делась в стране ни «Семибанкирщина», ни авторитеты 90-х, ни «Семья». Разве что, ещё богаче стали, единую систему контроля над всем создали, да много их стало. Очень много. Что и означает: нету в системе больше места для профессионалов и интеллигентных лохов. Кончилось. Дефицит кормов при приросте кормящихся и их аппетитов. Вот и отжимают их отовсюду. Теперь вот, до музеев дело дошло…