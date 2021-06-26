Нигде ещë тезис о улучшении уровня жизни россиян не получает такого удара, как в критике игры сборной по футболу, еë игроков и тренера. Буквально каждый первый наброс на вентилятор сводится к старой как «русский мир» формулировке: «Да им такие деньжищи платят, а они…, да лучше бы нам или токарям-сталеварам-плотникам» и так далее Что в который раз показывает, насколько Россия даже не бедная, а нищая страна. Как в материальном плане, так и духом.

Природа этой нищеты у России наследственная, точнее, правопреемная, от СССР. Ещë с советских времëн повелось считать, что это в мире чистогана сражаются за «длинный доллар», а в государстве рабочих и крестьян — за уважение товарищей, звание мастера спорта (а также квартиру и «Волгу» вне очереди).

Мир чистогана, кстати, тоже часто задаëтся вопросом: «А за что, собственно, платят звездам». Самый яркий пример из последних — очередной плей-офф НХЛ. Так вышло, что финальная стадия Кубка Стенли сперва оказалась контрастным фоном для бездарно проигранного ЧМ по хоккею, а после этого и групповая стадия ЕВРО прошла под аккомпанимент мастеров шайбы и клюшки. Но в случае с заокеанским хоккеем в системе миллиардного бизнеса НХЛ вопрос зарплаты и результатов является оценкой инвестиций. В России же семизначные оклады в случае неудачи моментально переводят бывших любимцев публики в разряд изгоев и нахлебников.

Тем более, что тут как тут «коллеги» из спортивного лагеря, со своим нытьëм об, опять же, деньгах. Кто-то воет о гандболе, кто-то хайпит на боксе. Боксеры в принципе не удивили, есть только вот один вопрос — что такого бессеребренники на гелендвагенах собираются показать футболистам на совместной тренировке, если по количеству сотрясений и травм один только Юрий Валентинович Жирков уделает всю эту братию одной левой. Ногой.

Неуютное противоречие заключается в том, что единственный пример по-настоящему эффективного управления в футболе пришелся на тот момент, когда российская сборная стала делом максимально негосударственным. Речь идëт о периоде с 2006 по 2009 год, когда приглашение Гуса Хиддинка и все, так сказать, денежные моменты так или иначе контролировались владельцем клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

После этого — как отрезало. Шаблон вроде бы рабочий, но без вовлечения в процесс результата нет. А этот значит, что и вопрос «деньжищ и дармоедов» ещë долго будет весьма актуальным.