{ 24 марта 2020 }

Вопрос по поводу коронавируса

Рубрики: [Фейсбук]  
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Вчера журналисты пристали с вопросом по поводу коронавируса — что делать? Как будто не знают, что это один из самых часто задаваемых вопросов в России. Ну, разве что «кто виноват?» может составить ему конкуренцию.

Так как по второму вопросу у меня нет информации, ответил на первый. Итак. Если отменились все публичные мероприятия, сабантуи, корпоративы и прочие массовые сборища, то почему бы не заняться каким-нибудь тихим делом, до которого раньше руки не доходили и на которое не было времени? Вот первые пришедшие на ум примеры: выучить иностранный язык, поехать к родителям на дачу и произвести там ремонт, пройти комплексное медицинское обследование, подтянуть ребёнка (детей) по всем предметам, написать роман и т. д..

Лично я решил научиться писать картины, потому что это всегда было моей тайной мечтой. У кого-то к этому врождённый талант, а мне придётся изрядно постараться, ведь моя рука отказывается переносить на холст то, что видят глаза. Но ничего, я настырный и намереваюсь взять упорством и усидчивостью. Я начал с малого — с карандашного рисунка. Первые результаты уже налицо — после недельных усилий на сороковом дубле жена уже узнала то, что я пытался изобразить. А именно — рулон туалетной бумаги.

Юрий Лоза


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