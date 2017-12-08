По поводу последнего слова Улюкаева и пустивших сочувственную слезу тех, кто для него просто не существовал.

Вот живет себе человечище, катается, как сыр в масле, и кладет на всех с прибором и полным своим удовольствием.

А потом у него вдруг отнимают тот прибор, с которым он так привык класть.

И человечище тут же превращается в человечка, жалкого, ничтожного и молящего о прощении, тех, на кого он клал.

Но это лишь потому и до того момента, пока он вновь не обзаведется прибором.

А он ведь не теряет надежду на это.

Потому-то настоящие пионеры и должны дружно закричать: “Нах, нах!”.

А пионер – всем ребятам пример!

И класть на себя с прибором он позволять не должен ни-ко-му