{ 8 декабря 2017 }

По поводу последнего слова Улюкаева

Рубрики: [Фейсбук]  

По поводу последнего слова Улюкаева и пустивших сочувственную слезу тех, кто для него просто не существовал.
Вот живет себе человечище, катается, как сыр в масле, и кладет на всех с прибором и полным своим удовольствием.
А потом у него вдруг отнимают тот прибор, с которым он так привык класть.
И человечище тут же превращается в человечка, жалкого, ничтожного и молящего о прощении, тех, на кого он клал.
Но это лишь потому и до того момента, пока он вновь не обзаведется прибором.
А он ведь не теряет надежду на это.
Потому-то настоящие пионеры и должны дружно закричать: “Нах, нах!”.
А пионер – всем ребятам пример!
И класть на себя с прибором он позволять не должен ни-ко-му

Аркадий Кайданов


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