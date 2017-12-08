«Человек звучит гордо». Горький сказал, а мы заучили. Но это ж неправда. По разному звучит человек. Смотря какой он – человек. Может классик соцреализма напутал, а может что-то другое имел ввиду?

Все наши планетарные проблемы из-за образования. Сызмальства учат не так, не тому, путают, одним словом. Не, математике и остальным точным наукам, типа физики, нормально учат. Но напутали в расписании, исказили, скрыли, что главный предмет это обществоведение. Вот сказали бы мне в начальной школе про разное звучание человека, про то, что умру, когда срок придёт, глядишь, знал бы свой шесток… А так – сначала надурили с регистрами звучания, а после горьким опытом познавал и про конечность персонального бытия и про значимость большинства биологических существований.

Претензии, в основном, к образованию либерального периода. До исторического материализма оно было в разы честней. Закон Божий исправно извещал, что человек – раб Божий, и относительная гармония разумности наличествовала. И никакого экзистенциализЬма, ёпть.

И при социализме обман Горького и других луначарских, кто взвивал значимость пролетарской личности до небес, был не таким уж категорически вредным. Госмеханизмы работали исправно и только запел кто-нить о собственной значимости, противопоставляемой остальным, как какой-нить функциональный винтик-чиновник вмиг громкость и убавлял.

Значение отдельного человека сильно преувеличено. И именно это от нас скрывают и в школе и в телевизоре. Теперь вот значимость спортсменов взвинтили до небес…