О неумении здороваться

Люди, принципиально не желающие ни с кем здороваться, встречаются редко. Хотя вот это – насупленность взгляда, неулыбчивость , молчание вместо обычного приветствия – это, конечно, яркий признак нации. Русской.

И это не от дурного воспитания. Отнюдь. Это от стеснительности. От неловкости. От вечного комплекса – я вот к нему со всей душой, а вдруг он не ответит, полоснет взглядом?

Сижу в сауне – в одиночестве. Заскакивает юноша – лет тридцати. По деловому присаживается. Молча. Видно, что самому неловко делать вид, что он сам по себе – больше никого не существует..

Начинаю воспитательную работу. Захожу в хамам – здороваюсь. Мгновенное замешательство – и улыбка. Всем стало просто и уютно.. Вроде, научил.. Все теперь здороваются.

Вот только не знаю – может, только со мной.. Типа, дед какой-то старорежимный попался..