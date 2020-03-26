{ 26 марта 2020 }

Немыслимый рекорд человеколюбия, добросердечности

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  
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Владимир Пресняков старшийСегодня день рождения человека уникального совершенно! И дело не в том, что в сравнении с ним великие джазовые саксофонисты Dexter Gordon, Wayne Shorter и Stanley Turrentine — милые пастушки с кривыми дудочками.

И дело не в том, что за много лет в профессии этот человек умудрился не сделать никому гадости — хотя и редко, но так бывает, может, ему просто лень. Главное и совершенно непостижимое в том, что за все эти годы никто из весьма специфической публики шоубиза не сказал о нем ни одного плохого слова!

Такого допрежь не было, нет и, боюсь, не будет!

Данный статус я прошу считать официальной заявкой на включение Владимира Петровича Преснякова в Книгу Гиннеса за немыслимый рекорд человеколюбия, добросердечности и в качестве единицы измерения незамутненных симпатий человечества!

Петрович — форева!

А коронавирус не пройдет!

 

Аркадий Кайданов


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