Сегодня день рождения человека уникального совершенно! И дело не в том, что в сравнении с ним великие джазовые саксофонисты Dexter Gordon, Wayne Shorter и Stanley Turrentine — милые пастушки с кривыми дудочками.

И дело не в том, что за много лет в профессии этот человек умудрился не сделать никому гадости — хотя и редко, но так бывает, может, ему просто лень. Главное и совершенно непостижимое в том, что за все эти годы никто из весьма специфической публики шоубиза не сказал о нем ни одного плохого слова!

Такого допрежь не было, нет и, боюсь, не будет!

Данный статус я прошу считать официальной заявкой на включение Владимира Петровича Преснякова в Книгу Гиннеса за немыслимый рекорд человеколюбия, добросердечности и в качестве единицы измерения незамутненных симпатий человечества!

Петрович — форева!

А коронавирус не пройдет!