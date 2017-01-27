Есть вопрос к гражданам Украины, особенно к ура-патриотам, обещающим вернуть Донбасс: “Готовы ли вы платить из своего кармана за восстановление инфраструктуры на территориях боевых действий? Вас устроит, что бюджетные деньги, которые могли бы пойти на увеличение пенсии вашей бабушки, к примеру потратят на ремонт моста в Донецке?”. Россия, склоняя Киев к подписанию Минских, рассчитывала на чеченский сценарий: в составе Украины появляется край, выбивший с оружием в руках финансовые преференции и особое положение. Чечню все ненавидят за то, что туда направляется куча государственных денег. Так и Донбасс в случае возврата в Украину будут все ненавидеть. Заграница в данном случае не поможет. А сейчас Россия кормит пенсиями ДНР и ЛНР, разгружая украинский бюджет. Согласны своими налогами восстанавливать Донбасс?