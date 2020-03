Хроники коронавируса: закрыты Бродвей, парки Disney и Зал славы-рок-н-ролла

Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в культурную жизнь. Стало известно об отмене еще десятков мероприятий в сфере шоу-бизнеса по всему миру.

Объявлено об отмене ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, которая должна была состояться 2 мая. В этом году этой чести удостоилисьNine Inch Nails, Depeche Mode, Уитни Хьюстон, Notorious B.I.G., T. Rex и Doobie Brothers. О переносе церемонии на неопределенный срок официально сообщил президент Зала славы Джоэль Пересман.

В Канаде отменилась церемония вручения музыкальных наград Juno Awards 15 марта, в Аргентине фестиваль Lollapalooza перенесен на вторую половину года. Кинофестиваль Tribeca, который должен был пройти в Нью-Йорке 15-26 апреля, также отменен. Не состоится и ежегодный гей-парад в Лос-Анджелесе в июне.

Лига Бродвея 12 марта объявила о приостановке всех шоу (31 постановка) до 12 апреля по указанию властей Нью-Йорка. Как сообщает Hollywood Reporter, убытки бродвейской индустрии могут составить до 100 миллионов долларов. К тому же перенос весенних премьер может поставить под угрозу отмены премию «Тони» (намеченную на июнь), так как запланированные премьеры просто не увидят свет вовремя и не смогут номинироваться. Но, возможно, удастся сократить срок голосования, чтобы провести церемонию.

Крупнейший мировой концертный оператор Live Nation объявил об отмене гастролей всех работающих с ним артистов с 15 марта и до конца месяца. Аналогично поступила и компания AEG. На данный момент уже известно об отмене европейской и британской части мирового тура «Head Above Water» Аврил Лавин: он должен был стартовать 11 марта в Милане, но и этот, и последующие концерт не состоятся. Приостановлены туры Боба Дилана, Билли Айлиш, Rage Against The Machine, Майкла Бубле, Who, Малумы, Pixies, Туве Лу. Правительство Австралии запретило в стране все массовые мероприятия, включая фестивали и концерты. Филипп Киркоров отменил тур по странам Балтии.

Компания Disney объявила о закрытии своих парков развлечений в Калифорнии, Флориде и Париже до конца марта, работать будут только отели. При этом компания сохранит зарплату работникам парков на это время. Руководство Walt Disney Company официально перевело сотрудников всех своих подразделений на удаленную работу. С 14 по 28 марта будет закрыт и тематический парк Universal Studios в Калифорнии.

Стало известно и об отмене проката нескольких фильмов. В их числе «Мулан» (британская премьера которого успела состояться 12 марта в Лондоне, но в мировой прокат 27 марта он уже не выйдет, отменены и все пресс-мероприятия, в том числе в России 19 марта), многострадальные «Новые мутанты» (фильм должен был выйти в 2018 году, после покупки компанией Disney компании 20th Century Fox был отложен на 2019-й, затем — на 3 апреля 2020-го), хоррор «Оленьи рога» Скотта Купера (выход в мировой прокат был запланирован на 17 апреля). Новые даты релизов пока не названы.

Продолжают отменяться съемки фильмов, сериалов и телешоу. Съемочная группа второго сезона «Карнивал Роу» свернула производство в Праге и отправилась домой в США. Об этом рассказал в инстаграме исполнитель одной из главных ролей Орландо Блум. Приостановлены съемки очередного сезона сериала «Анатомия страсти» в Лос-Анджелесе, нового сериала «Выпускной» Райана Мёрфи с Мерил Стрип и Николь Кидман в главных ролях (съемки должны были проходить в одной из школ, закрывшихся на карантин), фильма «Официальный конкурс» режиссеров Мариано Кона и Гастона Дюпра с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в Испании. NBCUniversal свернул производство 35 телепроектов. Netflix закрыл один из своих офисов в Лос-Анджелесе и отправил всех работать по домам.

УЕФА приостановила проведение Лиги Чемпионов и Лиги Европы, обсуждается вопрос о переносе июньского чемпионата Европы по футболу на 2021 год. В Греции отменили эстафету Олимпийского огня, под угрозой находится и проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.

На фоне эпидемии популярный сайт фильмов для взрослых PornHub решил перечислить всю мартовскую выручку своего сервиса ModelHub (моделям за работу компания заплатит из собственных средств) на борьбу с коронавирусом в Италии, где ситуация на данный момент одна из самых тяжелых в мире. Руководство сайта также приняло решение открыть бесплатный доступ к своему премиальному контенту всем жителям страны до 3 апреля.