На Фейсбуке собраны достаточно умные люди — большинство журналистов и блогеров.

Поэтому мне особенно смешно, как они не могут распознать достаточно примитивно сделанные «информационные коды».

Вспомните, как мы смеемся над американскими и западными обывателями, когда они всерьез цитируют наши определенные газеты и верят во всю желтую информацию.

Их убедили, что наш ФСБ натер ручку двери новичком, уничтожили Скрипалей вместе с котом. Что у нас на тверской ходят медведи. а все пьют не отходя от кассы.

Вы не помните как самозабвенно тряс пробиркой некто, после чего страны как ни бывало?

Сейчас нас ходят убедить жуткой смертностью короновируса. Вот нигде трупы не вывозят — только в Италии. А еще — обернутые целлофаном тела, которые складируют на кладбищах. Люди верят. Сами видели..

А как же — ведь все уже забыли, как белые каски инсценировали химические атаки..

Люди, с вами все нормально? Забыли все постановочные видео? белых касок, зеленых, фиолетовых? Мозги-то включите..

Что это такое? Вот это шоу? И кому это нужно?

наверно, тому кто хочет всех посадить на асфальт рисовать мелками против террора или ходить в шапочках-вагинах… Ну еще размахивать огоньками, вылизывать унитаз…

Ладно, западников до этого уже довели — но у русских-то мозги еще есть? Или тоже — в жидкое состояние превращается?