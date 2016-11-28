«28 панфиловцев»: Стоять насмерть

«Повествовательная история всегда страдает неточностью, но она есть портрет.

Статистическая же историяъ всегда будет лишь механическим оттиском».

Анатоль Франс

Российское кино, к искреннему удивлению многих, в этом году изобилует по-настоящему хорошими и добросовестными картинами, позволявшими даже на секундочку забыть о количественных приоритетах наших кинематографистов и задуматься о возможном переломном моменте в кинематографе, ознаменованным переходом к приоритетам качественным (хотя до этого всё же еще далеко, вспоминая сколько отечественных пародий на кино выходит у нас на экраны). Причём радующие нас проекты оказались еще и весьма разнообразными, как по форме, так и по тематике: от исторических и современных блокбастеров до авторских драм и камерных триллеров. Самыми тематически избитыми фильмами в нашем кино, пожалуй, являются военные, выходящее каждый год и уже заставляющее многих стонать от такой периодичности. Главным военным фильмом 2016-го становится лента «28 панфиловцев» Андрея Шальопы и Кима Дружинина, которая вопреки всем опасениям и скепсису не только получилась очень достойным проектом, так еще и обладает характеристикой, не присущей ни «Дуэлянту», ни «Ученику», ни любому другому российскому фильму этого года – он попросту честный. А снять честный фильм про один из самых противоречивых и оспариваемых подвигов Советской армии в годы Великой Отечественной – заслуживает уважения.

В ноябре 1941 немцы приблизились к Москве, но их встретила 316-ая стрелковая дивизия под командованием военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфилова, который скончался до описываемого во всех красках главного сражения, однако это не помешало бойцам его дивизии самопровозгласить себя панфиловцами, отдав таким образом дань уважения своему командиру. Однако широкую известность из этой дивизии приобрели лишь 28 панфиловцев, которые, образовав 4-ую роту 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, встретили врага в районе деревни Дубосеково в 7 километрах от Волоколамска и в ходе 4-часового боя уничтожили 18 танковых единиц противника и более сотни пехотных. Именно этот подвиг показывается в фильме, и показан он очень убедительно и впечатляющее, а вот его достоверность – вопрос уже из области исторической науки, смешанной с журналистской халатностью, не имеющей ничего общего с конкретным художественным памятником советского акта небывалой доблести и отваги, воссозданного режиссёрами.

Впервые о панфиловцах стало известно 27 ноября 1941 года в газете «Красная звезда». По данным фронтового корреспондента В.И. Коротеева, в том бою погибли все 28 бойцов. Естественно, новость о столь героическом подвиге за Родину послужила неплохим мотиватjром не только для всех наших бойцов на фронте, но и укрепила боевой патриотический дух и в блокаде, и в тылу. Неудивительно, что когда литературный критик Кардин впервые решился официально усомниться в достоверности данной истории (спустя целых 25 лет, в 1966 году!), то тут же получил выговор от самого Брежнего, который назвал высказывание критика «клеветой на героическую историю нашей партии и нашего народа». Неважно, правда это была или ложь – народная легенда о панфиловцах была необходима, а её критика была мало кому выгодна. Но всё же логические нестыковки, сомнительность фактов, а так же неожиданно «воскресшие» панфиловцы, которых уже посмертно успели наградить медалью Героя, окончательно развеяли миф о «28 панфиловцах». Но миф-то заключался именно в этой магической цифре и героической смерти за Родину, однако кому-то же хватило ума продолжать настаивать на том, что никакого сражения не было, танки не были сожжены, а предполагаемые панфиловцы вообще оказались фрицами. Это не просто не научный бред, это откровенно иррационально, поскольку свидетельств о сражениях хватает. Некоторым даже хватает невежества потряхивать кулачком и приводить вырванную из контекста цитату, в которой сказано, что такого боя не было. Поэтому, чтобы больше не возвращаться к этой теме, вынужден привести полную цитату из статьи «Новое о советских героях», в которой представлены показания бывшего командира 1075-го стрелкового полка И. В. Капрова: «…Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не было — это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах». К сожалению, каждый подстраивает правду под себя.

Подвиг, безусловно, был, а вот с точным количеством наших бойцов, сожженных танков и числом погибших возможны варианты. И Андрей Шальопа, когда писал сценарий к фильму, абсолютно точно проанализировал несчётное количество материалов, как подтверждающих, так и критикующих советский подвиг, и в итоге сумел найти безупречную грань между вероятной правдой и допустимой ложью. Он чётко и ясно расписал основные пункты истории, больше всего вызывающие сомнения – количество панфиловцев и их смерть. Шальопа очень аккуратно подвёл зрителя непосредственно к цифре «28», и оставил в живых шестерых солдат, что соответствует официальным данным и историческим документам (и не является спойлером, поскольку данные общедоступны, хотя я намеренно скрыл имена выживших). Но, по правде говоря, очень неправильно и неуместно цепляться к каким-то историческим нестыковкам в столь качественно снятом фильме о войне, у которого, между прочим, в начале нет ремарки «основано на реальных событиях».

Но не будем больше об истории, ведь как однажды подметил английский писатель Томас Карлейль, «история — это квинтэссенция сплетни». Если, например, «Экипаж» так и хочется назвать массовым кино, а «Ученика» авторским, то к «28 панфиловцам» подходит определение «идейный». «Панфиловцы» идейное кино, которое состоялось только благодаря народу, разделившего общую идею Шальопы и Дружинина и пожертвовав на её реализацию баснословные для российского краудфа́ндинга 35 миллионов рублей. Да, в конечном итоге, они получили государственное финансирование и даже личное благословение нашего министра культуры, своим принципам они изменять не стали – народное кино о народном подвиге, хоть уже и не совсем независимое.

«28 панфиловцев» получились больше боевиком, чем драмой. Андрей Шальопа попытался в сценарии акцентировать наше внимание на отношениях персонажей (в сценах, свободных от военных действий), хотя трудно однозначно заявить, что он полностью в этом преуспел. В фильме есть три замечательные сцены с запоминающимися диалогами, мощные и которые хочется цитировать: пламенная речь лейтенанта РККА Угрюмова (его сыграл сам Шальопа) про различия между «стоять насмерть» и «стоять намертво», разговор русского и казаха про понятие «Родина» на войне и знаменитое напутствие политрука Василия Клочкова (Алексей Морозов) перед боем, выгравированное в сознании советского человека ещё со времён школы: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Стоит еще отметить упоминание народной японской легенды о семи самураях, лёгшей в основу легендарного фильма Акиры Куросавы, и легенду о 300 спартанцах. Аллюзия хоть введена не очень аккуратно, но смысл её понятен: семеро героев победили сорок неприятелей и остались в живых (хоть и не все) – это правда, а триста человек сражались и умерли все до одного – это уже неправда. Остальные диалоги, как по форме, так и по содержанию оказались слабосвязанными с происходящим, зачастую являясь либо воодушевляющими речами, либо неразборчивым лепетом украинского солдата. Говорят персонажи много, но не всегда по делу, наверное, по задумке сценариста, генерируя таким образом атмосферу слаженности, побратимства, хотя такие разговоры «не о чём» порадуют максимум какого-нибудь полковника запаса. Возможно, такой контраст является главным недочётом фильма, хоть для такого жанра подбадривающие речи априори не могут быть не к месту, Шальопа, к сожалению, умудрился промахнуться. В сцене ближе к концу между двумя выжившими панфиловцами завязывается всё тот же разговор на тему «дайте нам еще сотню фрицев, всех положим, не переживай, братец, всё наладится», и хоть бы один из них оглянулся и сказал пару слов о своих погибших сослуживцах, ведь они лежат вокруг, рядом, в земле, нужно лишь оглянуться. От таких бесед, что в этой конкретной сцене, что в сценах боевых сражений вкрадывается впечатление, что никто не относится к происходящему всерьёз. А ведь нужно было просто позволить героям промолчать в некоторых сценах, война и её последствия способны донести свою мысль до зрителя и без слов.

Кино впечатляет своим размахом. Всё же танковые баталии – это сердце фильма и, безусловно, его сильнейшая часть. Боевые сражения воссозданы и поставлены настолько качественно, что при каждом выстреле танка или подрыве гранаты неумышленно подскакиваешь на месте, а при ведении боя или обороне в окопе от напряжения вжимаешься в своё кресло. Если второе обусловливается замечательной актёрской игрой (хороши не только харизматичный Морозов и Шальопа со своим безупречно поставленным голосом и гипнотическим тембром речи, но и остальные «панфиловцы» – Азамат Нигманов, Антон Кузнецов, Олег Фёдоров, Яков Кучеревский, Алексей Лонгин, Александр Устюгов и другие), то за первое стоит благодарить работу со звуком. Звук в этом фильме великолепный, совсем не свойственный российскому кинематографу, и точно в такой же степени удивляет оригинальный саундтрек, написанный Михаилом Костылёвым. Не припомню за последние несколько лет, чтобы в каком-то российском фильме было нечто подобное, замечательная музыка, атмосферная и пробирающая до дрожи. Последним штрихом технической безупречности «Панфиловцев» стала операторская работа Никиты Рождественского, каким-то чудом умудряющегося снимать достаточно длинные дубли столь сложных боевых сцен. Ему, к слову, ещё принадлежит весьма любопытная идея в финальных титрах вместе с именем указать город рождения, таким образом подчёркивая масштаб производства – всей страной сражались, всей страной и кино снимаем.

«28 панфиловцев» вышли сугубо мужским фильмом, про мужчин и с мужским характером. Неудивительно, что женских персонажей там почти совсем нет. Это история о русских мужчинах столь амбициозная, что в фильме и женщина, и даже немец отходят на второй план и получают крайне символические воплощения, хоть и совсем противоположные. Бездушные и фактически безликие немцы как символ врага, и женщина как символ Родины. Но если с первыми всё понятно, присутствия женщин, пусть и на метафизическом уровне, всё же не хватает. Дело в том, что в советские времена, тем более в военные, женщина всегда ассоциировалась с хранительницей очага, которая всегда ждёт своего солдата дома, она не просто на Родине, она и есть Родина для солдата, зачастую само это понятие ассоциировалось с лицом любимой. Но Шальопа и Дружинин осознавали, что снимают современное кино, следовательно, нужно адаптироваться под современного зрителя, ведь это уже не советское кино. Да, они чётко и ясно дали понять свою главную мысль – за Родину нужно не умирать, а жить – но очевидная в советский период ассоциация женщины всё с той же возвышенной Родиной для нынешнего поколения не кажется столь очевидной. Поэтому не помешала бы ненавязчивая атрибутика, какое-нибудь скомканное письмо в нагрудном (в том, что ближе к сердцу) кармане рубашки от любимой Прасковьи с отпечатком губной помады или фотография возлюбленной Марьи, небрежно вырезанной ножницами и вставленной в отцовские карманные часы. Иногда зрителю нужно напоминать об очевидном.

Неважно насколько противоречивую тему подняли авторы, трудно отрицать высочайшее качество постановки. Шальопа воплотил в жизнь свою давнейшую мечту снять кино о панфиловцах, и тем самым устранил одно из возмутительных недоразумений в истории советско-российского кинематографа. Такой подвиг обязан был получить фиксацию в кино, и это удалось воплотить благодаря общей идеи, исходящей прямо из народа. «28 панфиловцев» – качественное народное произведение, честное и достойное, за которое хочется просто подойти к Андрею Шальопе и Киму Дружинину и чисто по-мужски пожать им руки. За такой фильм не может быть стыдно никому, ведь он без какого-либо идеологического умысла снят с душой и одной целью – в память о погибших и во славу выживших.