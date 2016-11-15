«Ночная игра»: Твои решения – это ты

Первое интерактивное кино! Пожалуй, именно с этой фразы нужно начать рассказ о «Ночной игре» дебютанта Тобиаса Вебера. Да-да, вы теперь можете стать полноценным участником происходящего на экране, выбирая с помощью своего смартфона судьбу главного героя. От ваших решений зависит не только, что он скажет и сделает, а даже выживет он или нет к концу фильма. Так как же работает первое интерактивное кино и работает ли оно вообще?

Перед началом сеанса требуется скачать на свой смартфон или планшет специальное приложение ctrlMovies. Затем вы подключаетесь к специально выделенной сети Wi-Fi, к которой не могут подключиться другие посетители кинотеатра и которая синхронизирует ваш девайс с происходящим на экране. Как только фильм начинается, приложение автоматически активизируется, тут же вовлекая в происходящее. На экране появляются два или три варианта ответа на вопрос или действия, и зрителям нужно моментально, в течение пяти секунд, выбрать вариант продолжения истории, побеждает тот вариант, за который проголосовало большинство зрителей текущего сеанса (если голосов поровну, то события развиваются по режиссёрскому замыслу). Кино, таким образом, ни на секунду не останавливается и требует моментального решения, как от главного героя, так и от зрителей. Даже при скучнейшем сюжете, такая система вряд ли заставит хоть кого-нибудь скучать.

Однако хоть кино и интерактивное, это не значит, что вы сможете кардинально поменять его и подстроить под себя. У «Ночной игры» одно общее начало, общий сюжет (смышленый студент по имени Мэтт случайным образом становится соучастником ограбления), общие персонажи, но огромное количество вариантов развития сюжета и 7 различных концовок, лишь одна из которых счастливая. Наш фильм закончился смертью главного героя (пожалуй, впервые можно спокойно рассказать конец фильма и не быть обвинённым в спойлерах, лишь потому, что тут не одна концовка со смертельным исходом для Мэтта). Здесь каждое решение может повлиять на финал, если весь зал продолжает гнуть преступную линию Мэтта, как видимо, сделали мы, то всё закончится крайне печально, а если строить из себя хорошего мальчика, то возможен даже хэппи-энд. По сути, система такая же, как и в интерактивных играх вроде Heavy Rain или больше даже как в продуктах Telltale Games. Однако «Ночная игра» (несмотря на название) – вовсе не игра, а полноценное кино.

Родиной этого эксперимента, так же как и его режиссёра/сценариста/создателя технологии синхронизации по Wi-Fi Тобиса Вебера, является Швейцария. И в этом нет ничего удивительного, так как данная страна славится своей демократией, доказательством чего служат уже три национальных референдума, проведённых в 2016-м году, а год ещё даже не закончился. Швейцарцы любят голосования, так почему бы эту любовь не перенести в фильмы? Вот только тема выбора уж очень сильно укоренилась не только в сюжете фильма (в любом из его вариантов), но и в монологах главного героя. Чуть ли не через каждую фразу: «Твои выборы – это ты», «Никогда не знаешь, чем обернётся твой выбор», «Только от тебя зависит твоя дальнейшая судьба», «Тяжелее выбор – страшнее последствия», «Ты должен сделать выбор пока не поздно» и в таком роде. Всё же в данном случае ещё рано говорить о кино с элементами интерактива, «Ночная игра» – пока ещё лишь интерактив с элементами кино.

Несмотря на некоторые технические шероховатости, вроде резких обрывов сцен на полуслове, топорного монтажа и проблем с молниеносном откликом мобильных приложений, которые можно вполне закономерно списать на новизну феномена, данная технология увлекает. Вебер хотел в первую очередь не развлечь зрителя, а наглядно продемонстрировать ему последствия совершаемых поступков. Ведь теперь не получится отделить своё собственное «Я» от главного героя, ведь это вы подтолкнули его на ложь, грубость или даже убийство. У данного проекта есть очень большой социологический потенциал или даже психологический, который по выборам зрителей поможет оценить состояние коллективного бессознательного. Проанализировав решения каждого зрителя, в будущем можно будет установить какие-нибудь психические отклонения или проблемы социализации. Однако если судить по нашей тарантиновской концовке, в которой героя убили достаточно жестоким образом, то с ребятами из нашего зала шутки плохи.

Но всё же нужно признать, что интерактивность – главная фишка фильма. В среднем, каждый сеанс может длиться от 70-90 минут при определённых выборах. Всего же, за два года съёмок, хронометраж картины со всеми альтернативными сценами, концовками и так далее составляет около 4 с половиной часов. Это одновременно впечатляет и заставляет сожалеть о том, что большую часть фильма тебе так и не показали (более того, даже данная рецензия может не соответствовать тому, что увидите на экране именно вы). К слову, наша публика, развеселившись под конец, слишком увлеклась генерированием трэшевых ситуаций, что наш Мэтт закрыл глаза, а следовательно и закончил фильм ещё до того, как мы узнали о судьбе других героев или же где находится чаша (последняя загадка, кстати, очень обидная, ибо главная тайна фильма нам так и не открылась, отсюда и желание пересмотреть ещё разок). Без возможности выбора и участия, «Ночная игра» был бы просто до ужаса банальным хейст-муви с картонными персонажами, глупыми и пустыми диалогами и нелепыми сценами. Если не было бы возможности что-то изменить, то на «Ночной игре» все позасыпали бы еще на 10 минуте. Поэтому настоятельно рекомендую всё же установить приложение перед просмотром, иначе пропустите всё веселье.

На «Ночной игре» действительно весело. Причём не на каждой комедии, завалившись с толпой друзей, может быть так весело, как при просмотре данного фильма. Ведь у нас есть шанс разнообразить привычные диалоги и действия чем-то неординарным. Так, например, мы на предложение сохранить тайну девушки за 100 долларов можем ответить «нет», и попросить вместо этого 200, а в следующей сцене, уже смеясь в голос всем залом, ответить опять «нет» и выкрутить наглость на максимум, попросив 300. Или же попросту отказаться подчиняться грабителю с пистолетом, так как нам предложено два варианта «подчиниться» или «убежать». Войдя во вкус, ты начинаешь принимать неординарные решения, очередной раз нажимая «убежать» от летящих герою в спину пуль, доводя ситуацию до абсурда. Даже в полном зале незнакомцев, перешёптывающихся вполголоса друг с другом и постоянно держащих телефоны включёнными, которые на любом другом фильме в кинотеатре раздражают до дрожи, «Ночной игре» удаётся создать общую дружескую атмосферу. И, по-моему, это главное достоинство фильма. Пусть он местами технически грубоват, а сюжетно – пуст, технология интерактивного кино очень амбициозна, и способна развеять закономерный скепсис перед просмотром. На данный момент «Ночная игра» представляет собой уникальный опыт посещения кинотеатра, уничтожающего всю магию кино, но открывающего перед зрителями беспрецедентный формат киноразвлечения, идеально подходящий для просмотра с друзьями или, что ещё интереснее, с незнакомцами, так же решившимися опробовать новые витки прогресса на себе.