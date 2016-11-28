{ 27 ноября 2016 }

«28 панфиловцев»: Народное кино

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
Метки: , ,

28 панфиловцев

Название фильма говорящее – в центре сюжета – битва 16 ноября 1941 года, в которой 28 советских солдат уничтожили около двух десятков фашистских танков, тем самым остановив наступление врага на Москву. 

Об этом сражении рассказывают в школах, имена героев учат наизусть. Но не секрет, что вокруг «правдивости» подвига в последнее время разгорелось множество скандалов. Однако, как показывает практика, большинство людей в него верят. Что доказывает хотя бы этот факт. Деньги на кино, в том числе, собирали с помощью краудфандинга, то есть, фильм снят на пожертвования зрителей. В сборе средств приняли участие почти 35 тысяч человек. Общая сумма стала рекордом для российского кинематографа – это около 35 миллионов рублей. Чем не доказательство, что народу фильм нужен? Тем более, по словам создателей, до этого не было снято ни одной художественной ленты об этом подвиге. Также примерно треть бюджета добавили министерства культуры двух стран – России и Казахстана. Первыми зрителями фильма стали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев – еще в октябре. Всего съемки обошлись в 150 миллионов рублей. 

Кино создала петербургская команда – LIBYAN PALETTE. Сценарист Андрей Шальопа и режиссер-постановщик Ким Дружинин отмечают: одной из важнейших задач было точное соблюдение исторической достоверности – до мельчайших деталей. Тщательно подбирали локации, реконструировали костюмы. Прежде всего, надо сказать, что даже если вы не любите отечественные фильмы или военно-исторические ленты или, может быть, и то, и другое, то это кино можно назвать исключением из правил. Оно действительно вовлекает и погружает: бои сняты профессионально, диалоги и речь героев в целом, составлена очень грамотно. Шутки острые и правда смешные. Пошлости, показного героизма, и навязывания идеологии нет. Кино, при этом, доброе и сердечное. 

После того, как лента пройдет в прокате, авторы обещают выложить её в интернет- в свободный доступ. Снимали ведь на народные деньги.

28 панфиловцев (Dvadtsat vosem panfilovtsev)

28 панфиловцев Постер

Год: 2016

Жанр: военный, драма

Страна: Россия

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа

Сценарий: Андрей Шальопа

Продюсер: Андрей Шальопа, Антон Юдинцев

Оператор: Никита Рождественский

Композитор: Михаил Костылев

Художник: Екатерина Лизогубова

Монтаж: Виталий Виноградов

В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко

Бюджет: $1 700 000

Премьера в РФ: 24 ноября 2016, «UPI»

Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Анна Филиппова


Похожие посты:


  1. «28 панфиловцев»: Стоять насмерть

    2. «28 панфиловцев»: Стоять насмерть

    «Повествовательная история всегда страдает неточностью, но она есть портрет. Статистическая же историяъ всегда будет лишь механическим оттиском». Анатоль Франс   Российское кино, к искреннему удивлению многих, в этом году изобилует по-настоящему хорошими и добросовестными картинами, позволявшими даже на [Читать...]


  2. «Железное небо»: народное кино *

    3. «Железное небо»: народное кино *

    В рамках 34-го ММКФ была показана фантастическая сатира «Железное небо» («Iron Sky», Германия-Финляндия-Австралия, 2012, режиссер – Тимо Вуоренсола, в ролях – Удо Кир, Юлия Дитце, Пета Сержант, Ким Джексон, Стефани Пол). В 1945 году, после сокрушительного разгрома во [Читать...]


  3. Объявлена программа Недели российского кино в Торонто

    4. Объявлена программа Недели российского кино в Торонто

    На Международном кинофестивале в Торонто с 6 по 14 сентября 2013 г. пройдет Неделя российского кино при поддержке Министерства культуры РФ. Программа Недели российского кино включает в себя 9 фильмов 2012 -2013 годов, имевших успех в прокате или [Читать...]


  4. НОВОЕ РУССКОЕ КИНО В НЬЮ-ЙОРКЕ

    5. НОВОЕ РУССКОЕ КИНО В НЬЮ-ЙОРКЕ

    «Неделя российского кино в Нью-Йорке» в этом году пройдет с 11 по 18 октября – мероприятие проводится уже четвертый год каждую осень. «Неделя» предполагает показ 12 российских картин, снятых в последнее время. Часть списка уже утверждена – это [Читать...]


  5. Большое московское кино

    6. Большое московское кино

    Конец лета и первый осенний месяц – это время не только начала театрально-концертных сезонов, но и пора кинопремьер и кинофестивалей. Традиционно лидером в кинопроцессе выступает ГУП “Московское кино”. Программа “Год семьи – смотрим бесплатно” отметила юбилей Чебурашки в [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««

﻿