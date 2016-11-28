«28 панфиловцев»: Народное кино

Название фильма говорящее – в центре сюжета – битва 16 ноября 1941 года, в которой 28 советских солдат уничтожили около двух десятков фашистских танков, тем самым остановив наступление врага на Москву.

Об этом сражении рассказывают в школах, имена героев учат наизусть. Но не секрет, что вокруг «правдивости» подвига в последнее время разгорелось множество скандалов. Однако, как показывает практика, большинство людей в него верят. Что доказывает хотя бы этот факт. Деньги на кино, в том числе, собирали с помощью краудфандинга, то есть, фильм снят на пожертвования зрителей. В сборе средств приняли участие почти 35 тысяч человек. Общая сумма стала рекордом для российского кинематографа – это около 35 миллионов рублей. Чем не доказательство, что народу фильм нужен? Тем более, по словам создателей, до этого не было снято ни одной художественной ленты об этом подвиге. Также примерно треть бюджета добавили министерства культуры двух стран – России и Казахстана. Первыми зрителями фильма стали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев – еще в октябре. Всего съемки обошлись в 150 миллионов рублей.

Кино создала петербургская команда – LIBYAN PALETTE. Сценарист Андрей Шальопа и режиссер-постановщик Ким Дружинин отмечают: одной из важнейших задач было точное соблюдение исторической достоверности – до мельчайших деталей. Тщательно подбирали локации, реконструировали костюмы. Прежде всего, надо сказать, что даже если вы не любите отечественные фильмы или военно-исторические ленты или, может быть, и то, и другое, то это кино можно назвать исключением из правил. Оно действительно вовлекает и погружает: бои сняты профессионально, диалоги и речь героев в целом, составлена очень грамотно. Шутки острые и правда смешные. Пошлости, показного героизма, и навязывания идеологии нет. Кино, при этом, доброе и сердечное.

После того, как лента пройдет в прокате, авторы обещают выложить её в интернет- в свободный доступ. Снимали ведь на народные деньги.