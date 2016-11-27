«Союзники»: Марсельеза под прикрытием

Рано или поздно любой выдающийся, мастеровитый и любимый многими режиссёр затрагивает военную тематику. В обширной сорокалетней фильмографии Роберта Земекиса, отдававшего предпочтения двум диаметрально противоположным типам кино – фантастическому и основанному на реальных событиях – лишь восемнадцатый по счёту режиссёрский проект рассказывает историю, фоном которой служат событиях Второй мировой. Так сложились карты, что к написанному сценарию Стивена Найта, известного по фильмам «Лок» и «Порок на экспорт», проявил интерес автор трилогии «Назад в будущее», что в свою очередь способствовало привлечению на главные роли актёров первой величины – Брэда Питта и Марион Котийяр. Тем не менее, как становится ясно после просмотра, отнюдь не сценарий и режиссёр – главные достоинства фильма, именно актёрское дуо целиком и полностью ответственно за приятные впечатления после просмотра.

Для начала стоит отметить, что Земекис акцентирует своё внимание совсем не на театре военных действий. Его интересует история любви двух агентов под прикрытием – француженки Марианны (Марион Котийяр) и британца-канадца Макса Ватана (Брэд Питт), которые после успешной миссии принимают решение пожениться, однако после нескольких лет успешного брака появляется информация, что один из них не тот, за кого себя выдаёт. Миловидное личико шпионской мелодрамы в первом акте, который напоминает вольный ремейк классической «Касабланки» Майкла Кёртица, постепенно сменяется хмурым лицом параноидального триллера во второй половине фильма в традициях уже картин времён холодной войны. Задумка режиссёра была не только в том, чтобы рассказать лав-стори на фоне войны, а сделать это в стилистике старого Голливуда. Завлечь зрителя красочными нарядами той эпохи, поводить по трепетно воссозданным декорациям, побаловать изысканными ретро-автомобилями, разбавить приключения героев легкими нотками романтики и тайнами. Не хватает только грустного джаза и пропитанной байками седых мужчин атмосферы прокуренного бара. Но всё это подано настолько размеренно и неспешно, что хоть какого-то намёка на активное действие на экране приходится ждать добрых полчаса. Причём такая особенность позднего Земекиса начинает настораживать – во втором фильме подряд (после «Прогулки») у него откровенно провисает открывающий акт. Однако нужно признать, что композиция осталась той же – как бы долго не раскачивалось кино, под конец вас ждёт приличная доза психологического напряжения, хоть и несравнимая с проходом по канату между небоскрёбами.

Может показаться, что у Роберта Земекиса нет чёткого и отличительного авторского почерка, как например, у Тарантино или Иньярриту, однако это не так. Он сумел за долгие годы своей карьеры настолько тесно сдружиться с любыми вариациями технологий и процессов производства, совершенствующихся каждый день, что техническая безупречность – главная отличительная черта кинематографа Земекиса. Порой, глядя на его фильмы, трудно отличить реальные кадры от обработанных на компьютере, а такую обработку режиссёр использует очень и очень часто, даже в самых простых и статичных сценах, как нам позже становится ясно из соответствующих роликов о создании. Роберт уверен, что позиционируя «Союзников» как некий оммаж на старый Голливуд, благодаря возможностям кино двадцать первого века, его рассказ приобретает особую силу погружения. Однако это не совсем работает. Побаловав в начале элегантностью оккупированной Касабланки (как реальной локацией, так и духом одноимённого фильма) или суровой красотой марокканских пустынь, история развивается очень вязко. Но как только события набирают обороты, кино почему-то теряет весь свой шарм, не делая никаких акцентов на красотах и настроениях, схожих с теми, что были представлены в самом начале.

Основным техническим достижением фильма можно назвать сцену в лондонской больнице, в которой во время бомбёжки и под открытым небом героиня Котийяр рожает ребёнка. В остальном же Земекис расставляет приоритеты на эмоциональных взаимоотношениях персонажей. Найт написал лабиринтообразную историю, а вот уже от режиссёра зависело, как разнообразить этот лабиринт визуально. Поначалу мы любуемся панорамами пустынь, открытыми крышами Касабланки, широкими городскими улочками, подчёркивающими открытость героев друг перед другом, для их чувств и эмоций нет преград. Перебравшись в Лондон, они живут в небольшом домике с маленькими комнатушками в милом, тихом районе. Героя Питта вызывают в бункер УСО на допрос, он идёт по извилистым клаустрофобическим коридорам, куда не проникает ни свет, ни свежий воздух. Французская тюрьма, задуманная для того, чтобы сковывать и заключать в себе людей. Пространство вокруг наших героев сужается в соответствии с нарастанием эмоционального напряжения между ними, скапливания недоверия и подозрений – мир сжимается вокруг Макса и Марианны, обрастая преградами для их искренних чувств. И это отчётливо прослеживается на протяжении всего фильма до самой последней сцены на открытом пространстве, символизирующем, что больше тайн не осталось.

Неясно точно, почему в «Союзниках» отсутствует отчётливый ритм, может, проблема в не столь увлекательном сценарии или неправильно акцентированной режиссуре, но тут на помощь приходят актёры. Их герои профессионалы своего дела, искусные шпионы, для которых понятие правды приобрело эфемерный характер. Но откуда же взяться доверию в таких отношениях? Питт играет холодного, расчётливого Макса Ватана, он никогда не проявляет эмоции и всегда остаётся сдержанным… до тех пор, пока не встречает Марианну. Его разум шепчет не связываться с ней, однако его сердце оказывается во власти её чар. Хоть ничего выдающегося Брэд особо не демонстрирует, его непередаваемое актёрское мастерство говорит само за себя. Но даже он не может сравниться с Котийяр, которая не только его переигрывает, но и выводит кино в очковую зону. Однако недостаток фильма в том, что и Питт, и Марион – звёзды, сияние которых ослепляет. Даже когда они в кадре вместе, включая постельные сцены, ни разу за фильм «Союзники» не засверкали одним цельным светом – постоянно отчётливо просматриваются две «звезды». В любой мелодраме, не важно, шпионской, остросюжетной или любой другой, основополагающим элементом являются взаимоотношения двух любящих друг друга людей. Недостаточно любви между персонажами, нужна еще химия между актёрами, которой в данном фильме нет абсолютно. И как бы они вместе, но и порознь одновременно.

«Союзники» получились достаточно изысканно снятой шпионской мелодрамой времён Второй мировой в лучших традициях старого Голливуда от сбавляющего обороты Роберта Земекиса. Замечательный в техническом плане психологический триллер, но не особо цепляющий в сюжетном, целиком держащийся на работах Питта и Котийяр. Причём именно замечательной француженке должен признаваться в любви режиссёр, ибо без неё кино попросту бы замкнулось в себе сразу после первого акта.