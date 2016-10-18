«Прогулка»: Морковки сварены

Роберт Земекис – великий режиссер. Мы благодарны ему за такие мировые фильмы как «Форест Гамп», «Изгой» и трилогию «Назад в будущее». Но еще одна особенность этого творца – его безвозмездная любовь к самым передовым технологиям кинематографа. Его фильм «Прогулка» – настоящий визуальный шедевр, основанный на реальной истории канатоходца из Франции Филиппа Пети, которого на экране исполнил Джозеф Гордон-Левитт.

Пети с детства был одержим страстью к балансировке и ходьбе по канату. Совсем юношей он побывал на цирковом выступлении, и больше всего его поразил отважный канатоходец по прозвищу «папа Руди», прекрасно исполненный сэром Беном Кингсли. После выступления юный Филипп во дворе своего дома натянул небольшой канат между двумя деревьями и стал практиковаться. Спустя несколько лет он понял, что готов заниматься этим всерьёз, однако родители были откровенно против «циркачества» своего сына, и тот был вынужден покинуть дом. Филипп осознал, что обратного пути нет, «морковки сварены». Пети просит папу Руди научить его всем азам канатоходства – от концентрации при балансировке до хитрости закрепления канатов. В свободное время он подрабатывает уличным мимом-жонглёром. Однажды случайно натыкается на фотографию в журнале, на которой изображены строящиеся башни-близнецы в Нью-Йорке. И с этого момента юный француз целью всей своей жизни ставит – натянуть канат между этими самыми башнями и совершить «прогулку» по нему.

Земекис творит нечто невероятное с самого начала. Фильм открывается черно-белой сценой, в которой Филипп всячески веселит публику и разъезжает по городу на моноцикле. При этом отдельные детали остаются цветными, именно те, с которыми Пети взаимодействует или собирается это сделать. Таким образом, сцена напоминает различные двухмерные мультфильмы из детства (такие как «Том и Джери» или наш «Ну, погоди!»), в которых некоторые детали выделялись, например, кирпич в стене, и мы уже догадывались, что он сейчас упадет на голову одного из персонажей, или какой-то предмет, обязательно используемый одним из героев, обладал другой, выделяющийся на фоне, рисовкой. Вот точно такой же трюк прокрутил и Роберт Земекис, только уже в трехмерном пространстве, будто подсказывая зрителю следующий фокус Пети. Получилось очень здорово и немножко даже пробудило ностальгию о мультфильмах из детства.

Прогулка / The Walk (2015) Жанр: триллер, драма, биография Страна: США Режиссер: Роберт Земекис Оператор: Дариуш Вольски Композитор: Алан Сильвестри В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Стив Валентайн, Шарлотта Ле Бон Бюджет: $35 000 000 Премьера в РФ: 15 октября 2015

«Прогулку» можно было по праву считать главной причиной существования IMAX и 3D в 2015 году. Даже «Эверест» с очень хорошей картинкой рядом не стоит с картиной Боба Земекиса. Замечательная операторская работа, хотя бы лишь потому, что невозможно было отличить, где натурная съемка граничит с компьютерными спецэффектами. С последними у режиссера нет проблем еще с начала двадцать первого столетия, чего стоит лишь сцена падения самолета из предыдущего фильма Земекиса «Экипаж», однако в своем последнем на сегодняшний день фильме Боб просто уничтожает крупными планами, парящей камерой и высококлассными трехмерными эффектами. Весь фильм ты сидишь и осознаёшь, что в ленте полно компьютерной графики, но, чёрт возьми, нужно приложить немало усилий, чтобы отличить её от реальности. Конечно, сама «прогулка» между башнями была смоделирована, как и большинство трюковых хождений Пети по тросам и канатам, но то, как это показывает нам Роберт, не может не восхищать.

Еще одна победа фильма – Джозеф Гордон-Левитт. Он претендовал на эту роль в голове режиссера еще за 10 лет до начала съёмок. Джозеф не ограничился лишь хорошей актерской игрой, он также очень серьезно подошел к процессу «вживания» в образ Филиппа Пети. Подтянул французский, научился говорить по-английски с парижским акцентом (что русский дубляж срубил на корню) и пересмотрел кучу видеоматериалов с французским канатоходцем, переманивая его манеру речи и поведенческие привычки. По сути, такой скрупулезный подход к роли характеризует весь режиссерский стиль Земекиса. Каждый его фильм – это исследование, проработанное до мельчайших деталей. В «Назад в будущее» он рассказал нам всё, что можно было на то время о путешествиях во времени, в «Изгое» он провел тщательное исследование человеческой психики и влияние отсутствия общества (не говоря уже об инструкции по выживанию), в «Экипаже» рассказал всё о полетной практике, а про исследование целого поколения в «Форесте Гампе» и говорить не стоит. В «Прогулке» он выбрал очень узкую тематику – хождение по канату, но довольно широко подошел к разъяснению всех мельчайших деталей данного ремесла. Также широко он подходит к фоновым деталям своих фильмов. Например, в доме папы Руди можно заметить кучу вещей, рассказывающих о славном прошлом циркача, хотя в самом фильме об этом почти не говорится. Или, если посмотреть на людей, машины или здания на заднем плане (обычно показаны на фоне трюков Пети), то всё очень тонко отражает конкретное время событий, происходящих в фильме – 1974 год.

Земекис долго запрягает коней. Предыстория и правда кажется слегка затянутой, однако это с лихвой компенсирует вторая часть фильма. Больший период времени зритель находится в напряжении, даже если и не страдает фобией высоты. Уж очень часто вероятность неудачи главного героя маячит на горизонте. Складывается впечатление, будто это зритель шагает по тонкому тросу между башнями, в то время как Пети лишь готовит план по покорения «близнецов». Я уже молчу о том, когда сам француз вступает ногой на трос. Что мне лично не понравилось, так это момент, когда «прогулка» постепенно превратилась в показательное дефиле эго Филиппа Пети. Также Земекис не смог определиться снимает ли он серьезную биографическую драму о великом подвиге француза либо пытается создать развлекательный аттракцион с высоким уровнем зрительского напряжения. Будто сам пытается балансировать на тончайшем тросе.

Фильм абсолютно точно не поможет людям, которые боятся высоты. Я в этом убедился. Однако страх высоты послужит тайным оружием режиссера вкупе с потрясающей технической стороной, позволяющим некоторым зрителям испытать особо острые ощущения при просмотре, постоянно подкрепляемые замечательной игрой Джозефа Гордона-Левитта.