{ 26 ноября 2016 }

28 панфиловцев

Рубрики: [Кино]  [Фейсбук]  

Лохи сегодня потащили детей на “Фантастических тварей” и испортили детям весь день. А умные – повели чад на “28 панфиловцев” и угадали.
Не надо кривить рожу. Детей не заставишь смотреть ни “В бой идут одни старики”, ни тем более – тошнотную трилогию Озерова.
Их маленькие мозги переполнены такими яркими эмоциями, что в нашем убогом детстве не могли привидится даже в эротических снах. Там живут – “Гарри Поттер” и “Майнкрафт”, Ивангай и любая музыка, потоковое видео в тролейбусе и сознание, не скованное никакой идеологией. Если ты хочешь рассказать своим детям о Великой войне, тебе нынче придется очень сильно постараться.
Отличное зрелищное кино. Иди и смотри.

Сергей Ключенков


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