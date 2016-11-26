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Про 28 панфиловцев и разрушение мифов. Начиная с 1985 года за пять лет были разрушены абсолютно все советские мифы. О революции, о войне, об армии, о советском образе жизни, о том, что человек это звучит гордо, о комиссарах [Читать...]