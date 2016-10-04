«Дуэлянт»: Сумасшедший, но дворянин

Трудно сказать однозначно, является ли «Дуэлянт» приятным исключением или же закономерным следствием всероссийской программы «Год кино – 2016», но то, что работа Алексея Мизгирёва заслуживает одобрительных хлопков по плечу, сомнений не вызывает. Вооружившись современными IMAX-камерами, качественной компьютерной графикой, переплетающейся с реальными декорациями, режиссёр погружает нас в Санкт-Петербург 1860 года, рассказывая историю дуэлянта Яковлева, отставного офицера и дворянина, стреляющегося за деньги.

Российский дуэльный кодекс позволял замену дуэлянта, или как чаще произносится в фильме, дуэлиста, по договоренности сторон, если один из участников конфликта не может собственноручно постоять за свою честь. Яковлев (Пётр Фёдоров), которого в народе прозвали «проклятым» и настоящим «дьяволом», не проигрывает на дуэлях. Его секундант – немец, организующий дуэли по заказу какого-то более высокопоставленного дворянина. И после очередной подставной дуэли, Яковлева вызывают на офицерское собрание, где его обвиняют в заказных убийствах, так как все его предыдущие жертвы относятся к одному двору, кроме того, офицеры утверждают, что Яковлев совсем не тот, за кого себя выдаёт. Параллельно на сцену выходит другая, более властная и привилегированная фигура – граф Беклемишев (Владимир Машков), с которым Яковлев знаком не понаслышке.

Первое, что бросается в глаза – это, конечно же, безумно красивая картинка с плавными наплывами камеры на крупные планы строящегося Питера. (Однако нужно отметить, данные крупные планы всегда только и остаются крупными, разнообразных локаций в фильме не так много) К сожалению, у нас пока еще не научились использовать IMAX в качестве инструмента повествования, что доказывают «Сталинград» и «Экипаж», подобные камеры берутся в руки лишь для красивого глянцевого эффекта. А как мы знаем, от глянцевой поверхности постоянно отражается свет, слегка ослепляя читателя/зрителя, нехотя заставляя прищуриться или даже закрыть глаза на сценарные промахи, например. Впрочем, не совсем это промахи, скорее сценарная ориентация на Запад. Единственное развлечение/забава/спорт для дворян – это дуэль, если они не на дуэлях, то на балах. Единственная погода в Петербурге – дождь, люди поголовно ходят подавленные, несчастные, будто бы морально подготавливающиеся к блокаде Ленинграда. Всё-таки для русских, знакомых с историей Питера, как по учебникам, так и по художественным произведениям, город на Неве никогда не был столь монотонным, а жители его столь бездушными безличными персонажами. Даже любовь тут показана уж очень искусственно, наигранно, неловко – из разряда «я тебя презираю, но раз ты заплакал у меня на коленях, то я тебя люблю».

Но с другой стороны, давайте все вместе посмотрим на название фильма. И в дуэлях действительно весь сок. Они здесь увлекательны, а самое главное, разнообразны. От классической (кто быстрее выстрелит) до дуэли вслепую, на стойкость, русская рулетка, даже есть одиночная дуэль с рикошетом. К слову о рикошетах, крайне забавно, что это уже второй снятый в IMAX фильм с Петром Фёдоровым в главной роли (после «Сталинграда»), в котором есть очень противоречивая (из разряда «какого чёрта это было?») сцена с рикошетом – тогда был танк, а сейчас шпага. Фёдоров, один из самых эффективных российских актёров, обычно берёт количеством ролей, а не их качеством. Здесь же Пётр уж точно демонстрирует максимум своих возможностей, рисуя, может быть, не образцового главного героя, но достаточно самобытного. Его персонаж с тяжёлой судьбой, после перебранки с графом Беклемишевым лишен дворянского титула, приговорен к тысяче ударов плетью и отправлен на Алеутские острова, где он примерил роль Леонардо ДиКаприо из «Выжившего». Все воспоминания о тяжбах прошлого приходят к Яковлеву за бутылкой спиртного (еще один балл к западничеству), нужда в котором скорее объясняется израненной душой героя, а не банальной вредной привычкой. Здесь, кстати, и начинает проскакивать авторская рука Мизгирёва (в отличие от другого российского «блокбастера» этого года – «Экипажа»). Кроме того, что здесь Алексей норовит показывать героев снизу, хотя этот операторский приём далеко не нов, он также не раскрывает своего протагониста (сценарий писал режиссёр) до самого конца, рассказывает о нём постепенно, будто бы слой за слоем. И сама история так развивается, кто-то оказывается неожиданно связан с кем-то, у каждого свои мотивы, цели и задачи, вокруг предательства и коллаборации, в общем, с интригами у фильма всё в порядке, а, следовательно, и с увлекательным повествованием.

Машков, приподав в этом году урок актёрского мастерства второму столпу российского кинематографа, Даниле Козловскому, здесь также не даёт Фёдорову быть единственной звездой. Граф получился неплохим антагонистом, он расчётливый и прагматичный злодей, у которого честь уже давно уступила место принципам. Несмотря на то, что их финальное противостояние слегка отдаёт нелепостью, напоминая тот анекдот, где встречаются Шварценеггер и Сталлоне, чтобы узнать кто круче, Терминатор или Рэмбо, но в целом, сама дуэль показана неплохо.

В конечном итоге, нужно признать, что «Дуэлянт» получился. Мизгирёв зарядил свой пистолет шестью пулями: красивая картинка, герой-Фёдоров, злодей-Машков, разнообразие будней дуэлистов, постепенный последовательный нарратив и набор качественных декораций. Каждая из этих пуль найдёт своего адресата в зрительском зале. Попадет или в голову, или в живот.