«Ученик мастера»: Конфликт принципа и правил

В рамках прошедшего «Фестиваля скандинавского кино» на экранах можно было увидеть картину Ганса Петтера Моланда «Дурацкое дело нехитрое». Поначалу притворяющаяся суровым северным нуаром, картина в какой-то момент преображается в черную комедию, а под конец и вовсе без стеснения [Читать...]

Темная кофта, запачканная потом и небольшим налётом грязи, дополняет черные, уже поношенные штаны той же цветовой гаммы, из заднего кармана которых выпирает затасканная Библия. Вениамина Южина можно смело назвать трудным подростком, вот только корень его девиантного поведения не [Читать...]

Этим летом Крым стал «нашим» и в туристическом контексте тоже: полуостров посетило рекордное число соотечественников. Как выяснилось, многие поехали что называется «из принципа» после того как ряд «либеральных» СМИ опубликовал провокационные вбросы, из которых следовало, что у россиян, [Читать...]

Компания Under the Milky Way приобрела права на прокат фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» в США. Сделка состоялась на международном кинофестивале в Торонто. Картина по почти одноимённому спектаклю «Гоголь-центра» «(М) ученик» рассказывает о школьнике Вениамине, который становится религиозным фанатиком и [Читать...]

Что с нами будет дальше? Я думаю, что главный конфликт современной России – конфликт совсем не только политический, а скорее ценностный, – это спор между теми, кто хочет жить в глобальном мире – и теми, кто хочет остаться [Читать...]