«Ученик мастера»: Конфликт принципа и правил

Одной из интереснейших картин показанных в рамках пятого международного фестиваля в Дхарамшале стал фильм сингапурского режиссера Бу Джунфена «Ученик мастера», чья премьера состоялись в рамках программы «Особый взгляд» в Каннах и был отправлен Сингапура бороться за «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Айман (Фирдаус Рахман) после завершения службы в армии устраиваться на работу надзирателем в тюрьму. Однако он вынужден скрывать имя своего отца, преступника, который был когда-то казнен в этой же тюрьме. Он живет с сестрой, по-видимому, не имея никакой личной жизни и, кажется, словно существует по привычке, на автомате. Единственное, что влечет его – доступ в закрытую для него зону тюрьмы, где содержаться осужденные на смертную казнь. Однажды попав туда по стечению обстоятельств, он быстро находит общий язык со старым палачом Рахимом (Ван Ханафи Су) и, фактически, становится его учеником. Однако от сестры этот факт приходится скрывать, ведь именно Рахим повесил их отца 30 лет назад.

Для Бу Джунфена главной проблематикой становится смертная казнь увиденная со стороны именно палача. Этический вопрос, в котором позиция режиссера хоть и просматривается, однако он максимально деликатно старается дистанцироваться от любого осуждения, не предлагая «правильного выбора», и, например, позволяет Рахиму подробно рассказать сколь гуманна казнь через повешение, ведь, если правильно все рассчитать, то жертва не почувствует никакой боли. Палач показан лишь как деталь механизма государственной машины, последним элементом в пенитенциарной системы, перед которым дилеммы о справедливости вердикта уже не стоит. Интересно, кстати, что в Сингапуре бремя доказательства лежит на стороне обвиняемого, то есть презумпции невиновности нет как таковой.

Безусловно, режиссеру важно показать внутреннюю борьбу Аймана, беда которого заключается в том, что ему самому совершенно неясно, что им движет. Фигура неизвестного отца буквально нависает над ним, но руководит ли им желание отомстить палачу? Или это желание искупить отцовские грехи, ради чего даже приходиться скрывать свое имя, иначе ни на одну государственную должность его бы не взяли? Или же это странное любопытство, попытка понять: каково это быть повешенным, видеть текстуру грубого мешка надетого на голову как последнее в жизни изображение, какого ощущать стягивающуюся жесткую веревку у себя на шее? Или просто найти в лице Рахмана отца, которого у него никогда не было? Непонятная для него самого одержимость не может быть одобрена его сестрой, чей мотив наконец сбежать из страны, где на ней висит клеймо дочери преступника и обрести новую идентичность.

Айман, паталогически привыкший все чинить и поправлять сталкивается с тем, что уже исправить невозможно. Каждая исполненная казнь это также и потеря чего-то своего, недаром после первых дней на новой службе он безжалостно избавляется от комода, который стоял в их квартире, когда еще был ребенком, который он категорически отказывался выбрасывать. Палач с неизбежностью должен быть одинок, окружая себя пустотой и становясь ее узником, и вырваться из этого созданного воображаемого пространства невозможно.

Режиссеру и оператору (Бенуа Солер) удается передать неопределённость, затуманенность сознания героя через аккуратную работу со светом и выразительным кадрированием. Протагонист пришедший в армию и на госслужбы, дабы сбежать от хаоса криминальной жизни улиц, обнаруживает, что за формой и внешней дисциплиной все также скрывается конфликт принципа и правил. И какой путь поведения выбрать, и что является принципиальным решением, а что трусливым укрывательством сводом правил, буквализмом Айман и должен разобраться, чтобы понять и свои мотивы в том числе, и его ответ вполне может отличаться от вариантов предложенных его наставником или отцом.