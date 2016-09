Компания Under the Milky Way приобрела права на прокат фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» в США. Сделка состоялась на международном кинофестивале в Торонто.

Картина по почти одноимённому спектаклю «Гоголь-центра» «(М) ученик» рассказывает о школьнике Вениамине, который становится религиозным фанатиком и пытается воевать со всем миром. Лента уже была представлена на Каннском кинофестивале, где получила премию имени Франсуа Шале.

Российский релиз фильма назначен на 13 октября 2016 года.