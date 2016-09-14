Бенисио Дель Торо может сыграть в ребуте «Хищника»

Актёр Бенисио Дель Торо может исполнить одну из ролей в перезапуске франшизы «Хищник». Режиссёром нового проекта назначен Шейн Блэк («Смертельное оружие», «Славные парни»), заказчиком выступает компания 20th Century Fox.

Сценарий к картине напишут Фред Деккер, Джим Томас и сам Шейн Блэк, продюсеры — Джон Дэвис, Джоэль Силвер и Лоуренс Гордон. Подробности сюжета пока держатся в тайне, студия от комментариев отказывается.

Переговоры с Дель Торо велись уже давно, однако сотрудничеству постоянно мешал напряжённый съёмочный график актёра. Сейчас эта проблему, похоже, удалось решить, и работа над проектом стартует в феврале 2017 года.

InterMedia напоминает, что в оригинальном «Хищнике» Джона МакТирнана 1987 года выпуска главную роль играл Арнольд Шварценеггер. Действие разворачивалось в джунглях Южной Америки, где главных героев преследовал устрашающий пришелец.