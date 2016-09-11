«Ученик»: Религиозный наркоман

Темная кофта, запачканная потом и небольшим налётом грязи, дополняет черные, уже поношенные штаны той же цветовой гаммы, из заднего кармана которых выпирает затасканная Библия. Вениамина Южина можно смело назвать трудным подростком, вот только корень его девиантного поведения не в классическом недопонимании взрослых, его не понимает весь мир. Точнее, это он не может понять, почему никто вокруг не замечает, что царство пороков, лицемерия, лжи, хвастовства так вольно обосновалось в нашей повседневности. Почему вера, когда-то основа морального и даже физического воспитания каждого человека, оказалась забыта, уступив место нетерпимости и вседозволенности. Однако пока вера Вениамина крепка, он, по его мнению, способен пробудить спящих от забвения.

«Возвратясь к ученикам, Он застал их спящими и говорит Петру: вы что, не могли и одного часа пободрствовать со Мною?» (Св. Евангелие от Матфея 26:40).

Кроме неряшливого внешнего вида юношу можно упрекнуть в крайне нестабильном посещении занятий, точнее одного занятия – по плаванию. «Наркоман… неконтролируемая эрекция…», – гадает о причине такого поведения мальчика его обеспокоенная мать Инга. Она даже объяснительную записку физруку толком написать не может – всё потому что сын ничего не хочет говорить. Собравшийся с мыслями Веня всё же решается поделиться причиной с матерью, перекрывая своим голосом вещающего с телевизора Малахова: «Из-за религиозных убеждений». Ведь девушки все там, на радость физруку, предпочитают носить бикини вместо положенных закрывающих купальников.

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Св. Евангелие от Матфея 5:28).

Сценарий, написанный Кириллом Серебренниковым, основан на пьесе «Мученик» знаменитого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Оригинальная пьеса была поставлена в 2012 году, а уже в 2015 сам Серебренников перенёс её на российскую площадку в «Гоголь-Центре». Название он немного изменил – «(М)ученик» – а место действия перенёс в российскую действительность, в обычную общеобразовательную школу. Благодаря этому Серебренников позволил театральной постановке, а потом и фильму «пропитаться» русской действительностью. Тут и недалёкий физрук, носящий спортивки по любому поводу и не выпускающий из рук штангу; и выпивающая директриса под конец рабочего дня с шансоновым аккомпанементом в исполнении безумно колоритной уборщицы (обычно про таких говорят, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт»). Беседы с батюшкой Всеволодом, ведущим в школе «Основы православной культуры» (ОПК), также пропитаны знакомым нам радикализмом. Вениамин, цитируя Библию, упрекает сусального батюшку, да и всю официальную церковь, в лицемерии, мол, что за святые писания они читали, что теперь понавешали на себя килограммовые золотые цепи и понакупали «Мерседесы».

«Я Господь, Я говорю: это придет и Я сделаю; не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог» (Иезекииль 24:14).

Но и от «немецкой», прогрессирующей части пьесы режиссеру всё же нельзя было полностью отказаться. В противовес консервативному Вени выдвинута учительница биологии (по совместительству школьный психолог) Елена Львовна Краснова (Виктория Исакова). Могли бы вы представить, что в какой-нибудь российской провинциальной школе учитель биологии заявил, что гомосексуализм – это нормально, и каждый человек имеет право на сексуальную самоидентификацию? Естественно, Вениамин отказывается натягивать презерватив на морковку, ибо в Библии четко сказано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Книга Бытие 1: 8). Не меньший резонанс вызывает единственно верная и научно обоснованная, по мнению Елены Львовны, теория Дарвина, с которой Вениамин, надевший костюм гориллы, в корне не согласен.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Книга Бытие 2:7).

Вышеупомянутое школьное «половое воспитание», безусловно, органично вписывается в пьесу Майенбурга, где права человека, свобода слова и совести имели основной характер, что нельзя сказать про русификацию от Серебренникова. Но режиссер и не стремится копировать композиционную структуру первоисточника, уделив больше внимания характерам персонажей. По сути, перед нами вырисовываются три стороны конфликта: 1) религиозный фанатик, который вскоре приобретает верного последователя – аутсайдера-калеку Гришу (Александр Горчилин); 2) противопоставленная главному герою учительница биологии, ведомая сугубо здравым смыслом и научными знаниями; и 3) слепые овцы (физрук, батюшка, директриса, мама Вени и другие), идущие по пути наименьшего сопротивления, променявшие рациональное мышление на конформизм. Единственное, что осталось непонятным – это почему Веня изначально резко и спонтанно вцепился в Библию: виноват ли в этом бросивший их с мамой отец, а, может, отношения среди сверстников сыграли свою роль?

«Когда он выведет всех своих, то идет впереди них, и овцы идут за ним, потому что знают его голос» (Св. Евангелие от Иоанна 10:4).

Однако опустив процесс «библиофилизации», Серебренников детально показывает весь путь от ученика Божьего до чуть ли не пророка или даже Мессии, который шаг за шагом погружается в пучину внутренних противоречий, таких как, например, соблазн прелюбодеяния с девушкой или нарастающее гомосексуальное напряжение между ним и его единственным другом Гришей. В то же время Елена не пытается противостоять непокорному ученику, она предпринимает решительные действия понять его. Например, начинает изучать Библию с научной точки зрения, пытаясь отыскать в ней нестыковки или противоречия, которыми она сможет ответить Вене во время его следующей религиозной бравады (которые всегда сопровождаются графическими сносками на экране, из какой части Священного писания та или иная произнесенная Вениамином цитата). Выражаясь языком физрука Олега (Антон Васильев), с которым Елена сожительствует, героиня превращается ни в кого иного, как «религиозную наркоманку».

«…чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума…» (Притчи 1:2).

Театральные корни фильма Серебренникова проявляются еще и в операторской работе Владислава Опельянца. Длинные, изнуряющие для актёров дубли придают фильму эффект «здесь и сейчас». Актёры, в свою очередь, даже и не думают халтурить, пеняя на усталость. Особенно выделяется Виктория Исакова, её героине сопереживаешь больше всего, искренне сочувствуя. И даже лёгкие запинки молодого Петра Скворцова (Веня), заменившего в киноверсии Никиту Кукушкина из театральной постановки, выглядят не как следствие длинных дублей, а скорее как лишнее доказательство неуверенности, сомнения, касаемо его истинной финальной цели.

«Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром» (Послание Иакова 1:6).

Хоть и напрашиваются сравнения «Ученика» с двумя другими известными за рубежом российскими картинами, так или иначе связанными с Оскаром (одна на него номинирована, другая незаслуженно проигнорирована отечественной отборочной комиссией), работа Серебренникова не похожа ни на метонимичного по отношению к нашей действительности «Левиафана» Андрея Звягинцева, ни на метафоричного «Дурака» Юрия Быкова. «Ученик» представляет собой скорее саркастический взгляд на порочность повседневности, кино отнюдь не так радикально, как его протагонист. Это в первую очередь история, сильная и глубокая, а уже во вторую – современная притча о последствиях религиозного фанатизма, лицемерия, конформизма и других пороков (российского) общества.

«…и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Св. Евангелие от Луки 14:27).

P.S. Если и этот фильм будет проигнорирован отечественной комиссией при выборе претендента на Оскар от России, то ни о каком развитии кинематографа в стране и речи идти не может. Замечательное кино, лучше которого у нас в этом году вряд ли что выйдет.