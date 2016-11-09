{ 9 ноября 2016 }

«Тити»: Образ жизни бродячих пастухов

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Тити

Международный кинофестиваль в Дхарамшале открылся в этом году картиной «Тити» (что можно перевести как поминки) режиссёра Раама Редди. Фильм довольно успешно поездил по различным фестивалям (в том числе в Локарно, где он выиграл приз за лучший дебют) в прошлом 2015-ом году, но организаторы решили, что прошлогодняя дата релиза и состоявшийся ограниченный прокат в Индии не помеха для хорошего фильма.

«Тхитхи» кино для просмотра простое, зрительское. Это беззаботная комедия, хотя в центре ее сюжета оказывается смерть старейшего члена семьи, его похороны, поминки и, конечно, деление, наследства. Стооднолетний Вековой Гоуда (Сингригоуда), самый старый человек в деревне, внезапно умирает после привычного ему ежедневного ритуала последовательного оскорбления всех, кого он встречает на улице. Его старшему сыну Гаддаппе (Чаннегоуда) уже за восемьдесят и его в этом мире ничто не заботит, поэтому он бесцельно шатается по окрестным полям, травит байки, курит и ищет деньги на ром. Но его сын Тхамманна (Тхаммегоуда) намного более заинтересован в материальном мире и всеми силами пытается продать землю, которая пока еще принадлежит его отцу Гаддаппе. Самый младший в цепочке сыновей Абхи (Абхишек Х. Н) обеспокоен лишь одной проблемой – как поближе познакомиться с девушкой Кавери (Пуджа С. М) из проходящей мимо деревни общины кочующих пастухов.

Впрочем, будь фильм совсем простецким и плоским вряд ли бы его фестивальная судьба была столь удачной. Рааму Редди удается выразить состояние современной индийской сельской жизни со всеми ее сложностями и противоречиями, но не в изобличающе «чернушнем» стиле, а весело, непосредственно, можно сказать, по доброму. А меж тем, ни много, ни мало, «Тхитхи» наглядно демонстрирует вырождение традиций и смерть деревни. Конечно, не в том же смысле как в РФ, звонить в скорую из телефонного автомата, как то делал Михалков, пока не надо. Речь о смерти духовной, десакрализации этого жизненного уклада.

Каждый из четырех оказывающихся в фокусе камеры «патриархов» руководствуются далеко не самыми высокими моральными императивами и раздираемы крайне приземленными плотскими страстями. К концу фильма становится все более очевидно, что поминки проводятся в честь не столько Векового Гоуды, но брахманизма как такового, от которого остались лишь ритуалы, да и уже никто на самом деле не помнит как правильно их проводить, а в то время рыночные взаимоотношения начинают занимать все более доминирующее положение в обществе, которое принято считать исключительно отдаленным от цивилизации. Однако режиссер не усматривает в этом трагедии, отказывая брахманизму в принципе в каком бы то ни было идиллическом славном прошлом, ведь олицетворяющий его Вековой Гоуда озлобленный, вредный старик, чье единственное достоинство его возраст.

Тити

Словом, традиционный патриархальный уклад катится в тартарары, а единственной альтернативной ему (ну и скучному капитализму) становится образ жизни бродячих пастухов, не привязанных ни к месту, ни к условностям ритуалов. Их жизнь не включена в жесткие регламентирующие рамки. Именно поэтому для старика Гаддаппы, тихо выдворенного собственным сыном из деревни в, якобы, турпоездку, встреча с ними оказывается лучше любого путешествия, которого он искал всю жизнь, но все время вынужденно возвращаясь после своих походов назад, как бы далеко он ни заходил. Встреча с близким по духу бредущими из ниоткуда в никуда «бродягами» практически раскрывает в Гаддаппе потенциал учителя, гуру. Правда такого, который вместо того, чтобы рассказать о Писаниях, скорее, угостит ромом, расскажет о своей судьбе или просто даст денег.

В итоге начало пятого фестиваля в Дхарамшале было крайне позитивным, несмотря на наступившие суровые холода и технические неурядицы, из–за которых показ «Тхитхи» несколько раз прерывался. В этом году фестиваль переехал из городского центра окруженного туристами, дауншифтерами и поломниками со всего мира, приезжающих если не получить аудиенцию, то хотя бы поглазеть на резиденцию Далай-Ламы и погрузиться в атмосферу тибетского буддизма, не лишая себя при этом привычных удовольствий (например, в виде чашечки латте и шоколадным брауни). Переехав на несколько километров дальше в горы в «Школу тибетских детей», в обычное время закрытую для сторонних посетителей, киносмотр только выиграл от сложившейся абсолютно уникальной атмосферы оторванности от «мирского» контекста, оставляющей посетителей наедине с уникальными голосами независимого кино со всей Азии, горами и звёздным небом (хотя на самом деле латте в течение четырех дней для страдающих «белых» был доступен и там).

Тити (Thithi)

«Тити» Постер

Год: 2015

Жанр: драма

Страна: Индия, США

Режиссер: Раам Редди

Сценарий: Eregowda, Раам Редди

Продюсер: Парк Санмин, Пратап Редди

Оператор: Doron Tempert

Монтаж: Раам Редди, Джон Зиммерман

В ролях: Thammegowda S., Channegowda, Абхишек Х.Н., Пуджа С.М., Singri Gowda

Мировая премьера: 10 августа 2015

Продолжительность: 123 мин. / 02:03

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

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