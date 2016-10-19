Про 28 панфиловцев и разрушение мифов.

Начиная с 1985 года за пять лет были разрушены абсолютно все советские мифы. О революции, о войне, об армии, о советском образе жизни, о том, что человек это звучит гордо, о комиссарах в пыльных шлемах и о том, что через четыре года здесь будет город-сад. Заодно ниспровергатели объяснили, что в русской истории все зря. В ней только крепостничество, империализм и сплошная Цусима.

Мифы разрушали с таким энтузиазмом и упоением, что к 1991 году страна и народ были морально раздавлены. Оказалось, что ничего у нас нет. Герои – ложные, история – грязная, пути – кривые. Дальнейшее – известно.

Опираясь на этот опыт, полагаю следующее. Всех разоблачителей и ниспровергателей святынь – бить кнутом на площади и запрещать к публичным профессиям.

Так что, сегодня я – Мединский!