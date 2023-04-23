{ 23 апреля 2023 }

По «Сумеркам» снимут сериал

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Авторитетные инсайдеры сообщили о сериальной адаптации «Сумерек», чем изрядно нас удивили, ведь в нашем скромном понимании «Сумерки» и были фактически сериалом. Когда на пять полнометров размазывают столь ничтожную сюжетную основу — это не просто сериал, а мыльная опера вроде «Тропиканки».

Но в мире, где новые идеи, словно в «Конце детства», перестали рождаться, не использовать такую наживку было бы странно. Есть шанс и привлечь клыкастыми бледными юношами глуповатых подростков нового поколения, и подцепить ностальгией всех отказавшихся взрослеть подростков прошлого, когда-то обогативших семейство сумеречных вампиров на три с половиной миллиарда долларов.

Пишут, что стадия всё еще зачаточная, и у проекта пока нет даже сценариста, но, право, последнее вовсе не аргумент: у историй вроде «Сумерек», как и у фильмов Майкла Бэя, сценарист — опция, скорее, уже на этап постпроизводства, да и то в рамках каприза.

НЕВМИНКУЛЬТ


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