{ 13 января 2022 }

«Зоррушка». О справедливой мстительнице в маске снимут сериал сами Родригесы

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Именно тот факт, что продюсером проекта выступит знатный нонконформист Роберт Родригес (тот самый), заставляет нас ожидать Зорро в юбке без уже привычного усталого скепсиса. Сериал, анонсированный для телеканала CW, имеет шанс стать хоть сколько-то любопытным переосмыслением, выходящим за рамки гениальной идеи «А давайте сделаем точно такого же героя, только женщиной!».

Снимать, правда, будет сестра Роберта Ребекка — тренированная участием в «Королеве юга», (еще «Сквозь снег», но первое ей пригодится явно больше). И будем отчаянно верить, Родригесам удастся разбавить донельзя тупой тренд на шаблонную феминизацию свежими идеями об истинной женской силе.

Сейчас ведь женщин-героинь в кино делают, почти как и при операции по смене пола: внешне вроде покромсали-приладили, но по факту герой остается таким же мужланом, просто с декоративными титьками. И насколько иначе может заиграть история, если полноценно переосмыслить все ее паттерны, исходя из истинной, натуральной женщины в ее центре.

И уж кто-кто, а Зорро давно нуждался в перезапуске: старый сюжет с мужчиной себя исчерпал, с женщиной («Королева мечей») — не насытил. Этой истории нужна совершенно новая начинка, хотя на худой конец сгодится и просто фирменный родригесовский почерк — в эпоху унылых «капитанок Марвел» и «бэтвуменов» даже это будет свежим глотком.

НЕВМИНКУЛЬТ


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