О хоккейной суперсерии «СССР — Канада» снимут сериал. Пока документальный

Проект под названием «Семьдесят два» будет совместным, как и сама суперсерия. От России работать будет 1-2-3 Production, от Канады — Connect3 Media и Yap Films.

Хоккейный «сериал» 1972 года изменил историю мирового спорта. Восемь матчей — по четыре в каждой из двух стран — противостояние систем, школ, подходов. Советские любители против канадских профессионалов, интеллект против мощи, скорость и командный подход против опыта и традиций.

Об этом не могли не рассказывать с разных ракурсов, однако в новом проекте надеются показать особенные личные и командные истории, привлекая экспертов и инсайдеров. Исполнительными продюсерами выступят знаменитый автор книг о хоккее Дэн Даймонд и Игорь Куперман — бывший помощник гендира олимпийской сборной России и первый европеец, завоевавший право работать в главном офисе команды НХЛ.