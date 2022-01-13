Нагружая печень, народ любовался «Почкой»

Сериал «Почка» стал самым популярным у зрителей кинопроектом KION в новогодние праздники. Онлайн-кинотеатр опубликовал рейтинг, согласно которому история о дерзком поиске спасительной почки обошла остальные проекты сервиса.

Это, впрочем, больше говорит о проседании контента в KION. За «Хрустальным» пока — полный штиль, и не странно, что он и сейчас удержался в лидерах (2-е место), обойдя комедию «Честный развод» (3-е) и целую россыпь сторонних шоу.

«Почка» и близко не тянет на альфу. Способность и рвение Любови Аксеновой перевоплощаться — прекрасно, она безупречна в роли отчаянно мерзкого пожарного инспектора, которому срочно требуется миллион огнетушителей, чтобы погасить полыхающие в семье обиды. Но даже этого мало, если сценарий скомкан и сыроват, кармические и психологические линии сумбурны, а между игрой Аксеновой и остальных — такая пропасть.

Честно отсмотрели весь сезон, но ни сопереживания, ни злорадства, ни тем более метаний между ними (как наверняка задумывалось авторами) — в себе не обнаружили. Сравнить это, скажем, с «Вне себя», где в какой-то миг, словно в футбольном матче, бормочешь «Ну же!.. Ну!..» — невозможно категорически. И если такая почка стала самым ценным активом в организме KION — нужно срочно обращаться к донорам.