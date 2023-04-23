Немного о рейтинге Путина и связанных с ним страданиях эмиграции новой волны

В очередной раз наблюдая истерику в кругах пребывающей в дальнем или ближнем зарубежье, а также в российском интернете внесистемной оппозиции на тему рейтинга Путина, который превысил 80%, насчёт того, что всё это на самом деле не так — сплошные подтасовки, а если и правда, то всё равно он диктатор и тиран, а если и не тиран, то слишком долго находится у власти, где надлежит сидеть один — максимум два срока, а иначе никакая это не настоящая демократия, такая, как в Европе и Соединённых Штатах, которая в России невозможна, а если когда и была, так только и исключительно в благословенные 90-е, годы, когда вся эта до крайности разношёрстная кодла (а точнее, её старшее поколение) банковала и рулила страной, продвигая её как только могла по пути прогресса и вхождения в «цивилизованный мир», автор, который не вчера на свет родился, 90-е помнит, большую часть лидеров этой самой «внесистемной оппозиции» встречал и хорошо представляет, что у них в головах, веселится до крайности. Поскольку, повторим вслед за классиком: узок круг этих рэволюционэров, страшно далеки они от народа…

Для того, чтобы, наблюдая всё происходящее вокруг нашей страны, поддерживать это в надежде на смену режима и отставку, свержение или убийство Путина, надо быть редким болваном и мерзавцем. «Борьба за демократию в России?» Ага-ага. С санкциями, военной и политической угрозой её существованию со стороны американцев и их союзников, обещаниями расчленить Россию по образу и подобию Югославии, замораживанием её золотовалютных резервов, арестами и конфискацией зарубежных активов и собственности не только самого государства и имеющих к нему какое-то отношение компаний, но и его граждан по принципу их происхождения, расистской отменой русского языка и культуры, переписыванием и извращением истории, в том числе в пользу нацизма, повсеместным сносом памятников советским войнам и монументов, имеющих отношение к русской истории?! Одни только запреты на использование русского языка и сожжение русскоязычных книг чего стоят! Так что на этом фоне рейтинг Путина ни разу не удивляет — он именно такой, какой есть и каким должен быть.

У Путина свои косяки, свои недостатки, свои ошибки и свои провалы в политике, как и у каждого живого человека. Но на общем мировом фоне нынешних политических деятелей мирового класса он выделяется, как калифорнийская секвойя над горным можжевельником. По крайней мере, если мы говорим о западных политиках, большая часть которых напоминает суетливых мышей-однодневок, которые непонятно зачем толкаются, попискивая, вокруг министерских, премьерских и президентских постов, заморачивая население потоком бессмысленных речей, несбыточных обещаний и не имеющих никакого отношения к реальности лозунгов. Называть хорошими словами самые дикие извращения, которые они с упорством, достойным лучшего применения, проталкивают в практику в собственных странах и пытаются навязать всем окружающим, впадая в бешенство оттого, что им это не удаётся, в том числе в России, они могут сколько угодно. Рейтинг Путина у российского населения оттого, что он свернул страну с этого суицидального пути, по которому она, беднея, слабея и разваливаясь на глазах трюхала в 90-е, только растёт.

Не понимать это можно, но помочь людям, которые понять самых простых вещей не в состоянии, нечем. Их страшно обидели: они привыкли быть кем-то значимым — важными, влиятельными, а некоторые и знаменитыми, а теперь они никто и звать их никак. И в глазах людей, которые им вполне искренне симпатизировали, потеряли всё своё обаяние, а что до былых заслуг… Да обнулили они эти свои заслуги! Не может оставаться в России популярным человек, который желает ей поражения на поле боя и поддерживает наносимые ей оскорбления и удары. И чем больше он по этому поводу высказывается, тем глубже себя закапывает. А что он это совершенно искренне пишет и говорит, мало кого волнует. Им всем дали спокойно уехать? Дали. И те, кто этой возможностью воспользовались, могут сидеть там, куда они уехали, сопеть в семь дырок и сколько угодно проклинать лично Путина или поддерживающего его людей, а не их, сильно богатых и талантливых, которым и Крым не нужен, и Донбасс, и вся остальная страна не нужна, а нужно только, чтобы они чувствовали себя морально удовлетворёнными и были в шоколаде.

Злятся они там, не злятся, помогают Украине, не помогают… Кто беженцам оттуда помогает — настоящим, от военных действий, а не огромной толпе аферистов, бандитов с их шмарами и богатых бандеровцев, которые отчего-то воевать за киевскую хунту не стали, разбежавшись по всему свету, к тем какие вопросы? Людям помогать надо, если это, конечно, нормальные люди. Что до тех, кто помогает Киеву воевать против России, им вопросы в своё время зададут и они им вряд ли понравятся. Ну, а тем, кто надеется на развал страны и своё возвращение в Москву на белом коне в качестве новых хозяев страны, можно показать большой кукиш и напомнить о Навальном, который решил поизображать из себя триумфатора, судя по всему, ожидая, что его прямо из самолёта на руках понесут в Кремль, на царство. Приняли как родного и отправили по этапу, как и было положено. Власть на то и власть, чтобы уметь себя защищать, тем более чёрт знает от кого. И тут Путин не исключение. Помимо прочего, голосуют за него и за это. И если это кого-то из тех, кто его так не любит, что аж кушать не может, не устраивает, могут смело подобрать себе другую страну. Что, впрочем, они и сделали. И чего теперь себя изводят, непрерывно говоря о России, непонятно.

Впрочем, тут автор неправ — как раз понятно. Во всех тех странах, куда они перебрались, они чужие. Были, есть и останутся на веки вечные. Может быть их дети и внуки, которые там родились или ещё появятся на свет, будут аборигенами, хотя и это не наверняка. Что до эмигрантов в первом поколении, они всегда остро чувствуют, что потеряли, покинув страну, вне зависимости от причин. А если на самом деле они просто поддались панике и страна не собирается гибнуть и загибаться, не распадается и не впадает в озверение и варварство, а спокойно продолжает жить своей жизнью, как с Россией и происходит, обидно вдвойне. Человеку неприятно ощущать, что он дурак. Не любят этого люди. Оттого волей-неволей пытаются себя и свои решения как-нибудь оправдать, тем более, что вращаются они в основном в собственном узком кругу и общаются только с такими же, как они сами. Возвращаться им обидно и многим некуда — отрезали себе путь назад, поверив, что Путин вот-вот исчезнет, как страшный сон, вследствие чего наговорили и сделали всё для того, чтобы это произошло, а теперь, когда он никуда не исчез, что делать?! Вот и морочат головы себе и окружающим, странные люди. Лучше бы языки местные учили.