Из жизни идиотов. Президент Зе на Украине одобрил «закон о деколонизации», призванный ликвидировать все географические названия, так или иначе связанные с Россией и Советским Союзом. До того в рамках «закона о декоммунизации» уже были изменены названия более чем девяти тысяч населённых пунктов и 50 тысяч улиц, парков, площадей и переулков. Ну, нормальная такая шиза в тяжёлой форме. Смесь дичайшего комплекса неполноценности с культом вуду: прокляни того, кого ненавидишь, воткни в его изображение иголку и он от этого в муках помрёт. Только надо ещё не забыть чёрного петуха в жертву принести и колдуна подмазать, а то он на тебя самого порчу напустит. Для нынешней Украины исключительно актуально. Она окончательно в Средневековье впала, причём в раннее.

Не пытаясь разобраться в том, какое количество чёрных петухов в Киеве намерены зарезать в ознаменование принятого украинским президентом закона, который его несомненно радует, как и всё то, что он из себя в этой, наиболее известной своей роли корчит, отметим некоторые нюансы принятой хренотени. К слову, господа гусары, молчать: автор вовсе не имеет в виду в данном случае негров… пардон, афроамериканцев нетрадиционной сексуальной ориентации, в том числе работающих в Государственном департаменте, ЦРУ, Пентагоне, Белом доме и прочих организациях и ведомствах Соединённых Штатов Америки — ориентира, светоча и путеводной звезды Украины и её начальства на протяжении последних трёх с лишним десятилетий. Впрочем, далеко не только Украины. У нас самих такого народа до черта, хотя уже несколько меньше, чем было ещё недавно.

Обещанные нюансы ситуации состоят в том, что при желании пришпандорить к России и СССР можно любое название любого населённого пункта на Украине, топографического названия и вообще чего угодно. Скажем, Киев — столица этой недостраны? Пока да. А в Москве есть Киевский вокзал и его никто переименовывать не собирается, каким он был, таким и остаётся. Как, кстати, и Рижский, а также Белорусский и все прочие, привязанные к географии. В том же Питере вообще Финляндский вокзал есть, который в просторечии Финским зовут, и ничего. Никто его ни во что после вступления Финляндии в НАТО не переименовывает. Что до Украины — ВСЯ она, при желании, может быть привязана по названиям к России, СССР или к людям, чья биография связана с русской и российской историей и культурой. Зеленский этого, понятно, не знает, но это уже его проблема.

Автор в данном случае демонстративно и вполне показательно ёрничает, но не впадать же ему в патетическое негодование по случаю каждого безумного и бездумного решения, принимаемого киевскими психопатами в рамках очередного наркотического бреда, посетившего их, к сожалению пока ещё сидящие у них на плечах, головы. На всякий чих не наздравствуешься, на всякого психопата не рассстроишься, а на каждую хитрую ж-пу есть пробойник с винтом, в том числе и на ту, которая сейчас числится президентом Незалежной. Дойдёт до него черёд в рамках денацификации Украины — вырежут ей этот геморрой, можно ни разу не сомневаться. А пока его там безвозвратно не удалили, вместе со всем прочим киевским госаппаратом, он над страной и куражится в меру своей буйной фантазии. Ну, чем бы это больное на голову дитя не тешилось… Хотя по рукам там давно бить надо. И сильно!