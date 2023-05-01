Марионетки

Заявление главы Минобороны Украины о том, что ВСУ «выходят на финишную прямую контрнаступления» звучит по-идиотски, но более чем точно характеризует суть всего, происходящего на Украине в целом и в её противостоянии с Россией в частности. Для её руководства это спектакль. Страшный, кровавый, равному которому в истории не было, но именно спектакль. Шоу. Представление. На худой конец — сериал, только не телевизионный, а в стиле реалити-шоу. Со своей завязкой, развитием интриги, кульминацией и блистательным финалом, от которого зрителей должно ещё долго бросать в дрожь. Ну и, понятное дело, с максимальными гонорарами исполнителям главных ролей и гарантированной сверхприбылью приглашённой на роль главного героя «звезды» — Зеленского.

Прав был когда-то автор, сравнив его с Нероном. Слабый амбициозный и тщеславный артист, играющий тирана, становится тираном куда худшим, чем исторические личности. Страна, которую ему по случаю удалось возглавить, для него не более, чем декорация к грандиозной постановке с его участием, на которую собрался весь мир. Гибнущие по его приказу, бегущие из этой страны и сидящие под бомбами люди — массовка. Какая ему разница, уцелеют они или под нож пойдут?! Он играет! Причём это тот самый случай, когда исполнитель главной роли если не во всём, то во многом вмешивается в исходную режиссуру. А потом и начинает кроить её под себя, добавляя драмы и крови, тем более, что заменять его никто не будет: шоу удалось, хозяева балагана довольны тем, как оно развивается.

Понятно, что изначально нынешний президент Украины, как и все его предшественники — марионетка, подвешенная на нитках над сценой. Торчащая из-за ширмы кукла, надетая на руку кукольника. Плоская фигурка из картона, прикрепленная к бамбуковой палке в театре теней. Мелкая сошка, случайно попавшаяся организаторам войны с Россией на глаза, ничего не значащая и не стоящая в реальной жизни. Ну, так и Гитлер сначала таким же был, разве что не актёром, а художником. Фюреры из людей такого рода отлично получаются — для этого у них самолюбования, эгоизма, неприязни и презрения к окружающим хватает, а потом поди, справься с ними… Одно слово, нацизм чистой воды правит бал на Украине, особо этого не скрывая и напротив, гордясь своим прошлым. С ним мы сейчас и воюем…