Онлайн-кинотеатры в лодке с врагом

Неравнодушные люди подсчитали, что количество иностранных фильмов в наших онлайн-кинотеатрах всего за год сократилось вдвое. Не готовы послушно поддакивать представителям самих сервисов, утверждающим, будто «уход Голливуда прошел бесшовно». Часть швов вполне ощущалась, еще часть — слишком свежа, чтобы оценивать («Дисней», Поттериана и тому подобное) объективно.

Ну, а самое важное, безболезненным для зрителей уход западного контента сделали в главной мере те, кого киноплатформы по праву называют своим основным врагом — пираты. Хорошо это или плохо, но именно они заполнили ту нишу, с которой легальные сервисы безропотно распрощались.

Так что давайте начистоту. Онлайн-кинотеатры сохраняют лояльность зрителей благодаря удобству, статусу и каким-никаким эксклюзивам, но это лишь в той картине медиамира, где параллельно с ними сосуществуют маленькие лошадки, несущие зрителю «не такой, как оказалось, и нужный западный контент».

И честным со стороны легальных игроков было бы или признать такое сосуществование и перестать во всех своих бедах обвинять пиратов, или научить зрителя обходиться без них, будь то смелые шаги по параллельному импорту либо гениальная поисковая работа нового контента по доступным мировым сусекам.