{ 24 марта 2023 }

Онлайн-кинотеатры в лодке с врагом

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Неравнодушные люди подсчитали, что количество иностранных фильмов в наших онлайн-кинотеатрах всего за год сократилось вдвое. Не готовы послушно поддакивать представителям самих сервисов, утверждающим, будто «уход Голливуда прошел бесшовно». Часть швов вполне ощущалась, еще часть — слишком свежа, чтобы оценивать («Дисней», Поттериана и тому подобное) объективно.

Ну, а самое важное, безболезненным для зрителей уход западного контента сделали в главной мере те, кого киноплатформы по праву называют своим основным врагом — пираты. Хорошо это или плохо, но именно они заполнили ту нишу, с которой легальные сервисы безропотно распрощались.

Так что давайте начистоту. Онлайн-кинотеатры сохраняют лояльность зрителей благодаря удобству, статусу и каким-никаким эксклюзивам, но это лишь в той картине медиамира, где параллельно с ними сосуществуют маленькие лошадки, несущие зрителю «не такой, как оказалось, и нужный западный контент».

И честным со стороны легальных игроков было бы или признать такое сосуществование и перестать во всех своих бедах обвинять пиратов, или научить зрителя обходиться без них, будь то смелые шаги по параллельному импорту либо гениальная поисковая работа нового контента по доступным мировым сусекам.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Роскомнадзор прислал онлайн-кинотеатрам письма о запрете информации о наркотиках

    2. Роскомнадзор прислал онлайн-кинотеатрам письма о запрете информации о наркотиках

    Онлайн-кинотеатрам напомнили о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Письма из Роскомнадзора рассказали владельцам видеосервисов, что подобный контент должен быть с маркировкой 18+, а сцены, где показывается способ изготовления наркотических средств — необходимо полностью [Читать...]


  2. Рынок онлайн-кинотеатров стремительно растет

    3. Рынок онлайн-кинотеатров стремительно растет

    Стоимость прав на онлайн-показ российских картин выросла за последние два года на порядок, рассказала «Ведомостям» директор по контенту видеопортала Ivi.ru Мария Резник. Если в 2010 г. правообладатели отдавали большую кинопремьеру в Интернет за минимальную гарантию в размере $1.000 – 7.000, то в прошлом году эта сумма в среднем составляла $70.000, а по некоторым [Читать...]


  3. «Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

    4. «Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

    По числу пользователей отечественных сервисов впереди кинотеатр IVI с полусотней миллионов уникальных зрителей. Okko несется следом с цифрой 41 млн. Почти в два раза отстал от него сервис Megogo (22,5 млн). «КиноПоиск HD» и «Мегафон ТВ»— пока на [Читать...]


  4. Пиратский онлайн-кинотеатр закрылся, но это еще не триумф правообладателей

    5. Пиратский онлайн-кинотеатр закрылся, но это еще не триумф правообладателей

    Прозванный «пиратским Netflix» онлайн-кинотеатр Popcorn Time закрылся с формулировкой «из-за падения популярности». Так и тянет объявить об окончательной победе легального контента, но, честно говоря, рановато. Во-первых, закрываться у Popcorn Time — славная традиция, берущая истоки еще с 2014-го, [Читать...]


  5. Российский рынок онлайн-музыки вырастет в 2,6 раза за счет развития iTunes

    6. Российский рынок онлайн-музыки вырастет в 2,6 раза за счет развития iTunes

    Представители аналитической компании J’son & Partners Consulting утверждают, что 2013 г. станет переломным для российского рынка онлайн-музыки. По данным аналитиков, общий объем рынка за текущий год достигнет 8 млн долларов, а темпы роста составят 158%. Причиной такого стремительного [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»