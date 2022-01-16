{ 16 января 2022 }

Роскомнадзор прислал онлайн-кинотеатрам письма о запрете информации о наркотиках

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Онлайн-кинотеатрам напомнили о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Письма из Роскомнадзора рассказали владельцам видеосервисов, что подобный контент должен быть с маркировкой 18+, а сцены, где показывается способ изготовления наркотических средств — необходимо полностью удалить.

В сети уже фантазируют, как будут выглядеть без упомянутых сцен классические картины: «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», «Реквием по мечте», «Волк с Уолл-стрит». Любопытно, сумеет ли ужаться до короткометражки сериал «Во все тяжкие», и что делать с сериалом «Эйфория», второй сезон которого вышел как раз на днях.

И тема реально сложная. Да, иногда, чтобы полнее донести мерзость употребления веществ — уместно показать и их приготовление. Но сколько раз удавалось романтизировать наркотики, прикрываясь именно этой фразой — со счета собьешься.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Сезон №8 «Правосудие Декстера» станет финальным

    2. Сезон №8 «Правосудие Декстера» станет финальным

    Восьмой сезон сериала «Правосудие Декстера» станет последним – об этом заявил, выступая перед аналитиками с Уолл-стрит, глава телеканала CBS Лес Мунвс, сообщает The Hollywood Reporter. Официальные представители компании Showtime пока отказываются подтвердить эту информацию, но и не опровергают [Читать...]


  2. Из фильма «Волк с Уолл-стрит» убрали секс и наркотики

    3. Из фильма «Волк с Уолл-стрит» убрали секс и наркотики

    Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) настояла на удалении некоторых сцен их нового фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Решение было продиктовано тем, что теперь картине может быть присвоен более выгодный рейтинг, чем NC-17 (лицам до 17 лет просмотр запрещен). [Читать...]


  3. «Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

    4. «Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

    По числу пользователей отечественных сервисов впереди кинотеатр IVI с полусотней миллионов уникальных зрителей. Okko несется следом с цифрой 41 млн. Почти в два раза отстал от него сервис Megogo (22,5 млн). «КиноПоиск HD» и «Мегафон ТВ»— пока на [Читать...]


  4. Российские театральные режиссеры о запрете мата со сцены

    5. Российские театральные режиссеры о запрете мата со сцены

    Николай Коляда, руководитель “Коляда-театра”: — Мне очень интересно посмотреть на самый первый прецедент, когда кто-то напишет заяву — мол, у вас в театре мат. Любопытно заглянуть тому человеку в глаза — человеку стерильному, красивому, умному, прилетевшему с другой [Читать...]


  5. Интернет-кинотеатры угрожают традиционным кинотеатрам

    6. Интернет-кинотеатры угрожают традиционным кинотеатрам

    Бельмондо умер, когда интернет-кинотеатры угрожают традиционным кинотеатрам. Полвека назад он боролся против другой угрозы кинотеатрам — телевидения. В 1975 году во Франции реорганизовали телевидение, оно тогда было сугубо государственным. Вместо единой большой организации были созданы три телеканала, которые [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««