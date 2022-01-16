Роскомнадзор прислал онлайн-кинотеатрам письма о запрете информации о наркотиках

Онлайн-кинотеатрам напомнили о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Письма из Роскомнадзора рассказали владельцам видеосервисов, что подобный контент должен быть с маркировкой 18+, а сцены, где показывается способ изготовления наркотических средств — необходимо полностью удалить.

В сети уже фантазируют, как будут выглядеть без упомянутых сцен классические картины: «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», «Реквием по мечте», «Волк с Уолл-стрит». Любопытно, сумеет ли ужаться до короткометражки сериал «Во все тяжкие», и что делать с сериалом «Эйфория», второй сезон которого вышел как раз на днях.

И тема реально сложная. Да, иногда, чтобы полнее донести мерзость употребления веществ — уместно показать и их приготовление. Но сколько раз удавалось романтизировать наркотики, прикрываясь именно этой фразой — со счета собьешься.