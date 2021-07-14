{ 14 июля 2021 }

«Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

По числу пользователей отечественных сервисов впереди кинотеатр IVI с полусотней миллионов уникальных зрителей. Okko несется следом с цифрой 41 млн. Почти в два раза отстал от него сервис Megogo (22,5 млн). «КиноПоиск HD» и «Мегафон ТВ»— пока на другом уровне (4 и 2 млн соответственно).

Тройку главных онлайн-новинок составили:

«Гнев человеческий»

«Тихое место 2»

«Гениальное ограбление» и «Отец»

В сериалах тренды задают дамы: второй сезон антологии «Почему женщины убивают» и очередное продолжение «Содержанок», представляющее ровно противоположную сторону женской жизненной позиции.

НЕВМИНКУЛЬТ


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