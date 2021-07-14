«Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги онлайн-проката в июне

64-й Берлинский кинофестиваль, проходивший с 6 по 16 февраля 2014 года в столице Германии, подвел итоги. Поскольку Россию на конкурсе представляла только короткометражная лента «Мой личный лось» Леонида Шмелькова, большого количества наград от мероприятия не ожидалось. Впрочем, мультфильм [Читать...]

Стриминговый сайт Spotify, имеющий на данный момент более 75 млн слушателей, подвёл итоги 2015 года. Самым популярным артистом стал канадец Дрейк (на фото), который обошёл в своем звании Эда Ширана и Weeknd. В топовую пятёрку не вошла ни [Читать...]

В начале марта на сайте joymusic — Новая музыка было запущено голосование на лучшую песню с первой части сборника INDIEfm. В голосовании, как и в сборнике, приняло участие 15 музыкальных групп. За всё время голосования было отдано 1612 [Читать...]

В Центральном Доме кино прошло закрытие VI Всеславянского театрального форума “Золотой Витязь”. Форум популяризирует русскую классическую и национальную драматургию, укрепляет межславянское культурное пространство, утверждает высокие гуманистические идеалы, но все это почему-то не находит поддержки у государственных структур. А [Читать...]

Чарт Billboard Hot 100 представил список самых популярных песен 2014 года. При составлении рейтинга учитывалось время, проведенное в чарте, а также самая высокая позиция трека. Возглавляет двадцатку песня Фаррелла Уильямса «Happy» — она же лидирует в списке самых [Читать...]